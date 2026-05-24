Russell po odstopu besen kot ris, Hamilton prehitel Verstappna #vŽivo

George Russell si je tretje leto zapored na VN Kanade v Montrealu pridirkal prvo štartno mesto. Dirka je na sporedu ob 22. uri po srednjeevropskem času. V prvi vrsti še Kimi Antonelli v drugi srebrni puščici. Med njima se je na sobotni šprinterski dirki prvič zaiskrilo, a pravita, da sta se pogovorila in je med njima vse v redu. A zdaj je jasno: drug drugemu za zmage ne bosta popuščala. In tudi zato je peta letošnja dirka zanimiva. Dirko, ki jo lahko začini še dež, na Sportalu spremljamo v živo.

Še 5 krogov: 1. Antonelli, 2. Hamilton +9,9, 3. Verstappen +10,4, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Colapinto, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Sainz, 10. Bearman



Še 6 krogov: Hamilton v prvem zavoju mimo Verstappna. Publika navdušena!



Še 11 krogov: Hamilton poskuša z napadi na Verstappna!



Še 12 krogov: 1. Antonelli, 2. Verstappen +6,5, 3. Hamilton +7,2, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Colapinto, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Sainz, 10. Bearman



Še 14 krogov: Čeprav je po odstopu Russella bitka za zmago končana, bo pa še zanimivo za drugo mesto. Hamilton je samo še sekundo za Verstappnom.



Še 18 krogov: 1. Antonelli, 2. Verstappen +5,5, 3. Hamilton +8,0, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Colapinto, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Sainz, 10. Bearman



Še 19 krogov: Hamilton je zaostanek za Verstappnom zmanjšal na dve sekundi in pol. "Lahko nam uspe. Pritiskam."



Še 24 krogov: Wolff v boksih tolaži Russella. Hadjar je dobil 10 sekund kazni zaradi blokiranja Leclerca.



Še 27 krogov: 1. Antonelli, 2. Verstappen +4,8, 3. Hamilton +8,8, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Colapinto, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Sainz, 10. Bearman



40. krog: Odstop Norrisa. Parkiral je ob stezi. Najverjetneje okvara menjalnika. Že pet dirkačev je odstopilo.



40. krog: Leclerc je vendarle prehitel Hadjarja za četrto mesto.



36. krog: Dobra bitka zdaj med Hadjarjem in Leclercom za četrto mesto. Francoz je Monačana enkrat ostro blokiral.



34. krog: 1. Antonelli, 2. Verstappen +4,7, 3. Hamilton +11,8, 4. Hadjar, 5. Leclerc, 6. Colapinto, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Norris, 10. Sainz



33. krog: Dirke se nadaljuje s polno hitrostjo. Russell je očitno odstopil zaradi okvare na dirkalniku. Zanj hud udarec v boju za naslov prvaka.



32. krog: Virtualni varnostni avto, ker je na stezi parkiran Mercedes. Vsi najboljši so to izkoristili za prvo menjavo pnevmatik.



30. krog: Russell je odstopil! Parkiral na stezi. Izstopil je besen kot ris in vrgel rokavice na tla. Antonelli je vodilni. Že sedma sprememba v vodstvu. ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



George Russell stops on track and is OUT of the race 😱



His Mercedes needs to recovered #F1 #CanadianGP | LAP 31/68

29. krog: 1. Russell, 2. Antonelli +0,7, 3. Verstappen +7,0, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Colapinto, 8. Lawson, 9. Gasly, 10. Bearman



26. krog: Alonso je parkiral v garaži. Še eno razočaranje za Aston Martin.



25. krog: Bitka Mercedesov se nadaljuje. Russell je znova v vodstvu. SIDE-BY-SIDE AGAIN! 😱



Antonelli goes straight over the final chicane and is quickly told to give the place back to his team mate, and does so later in the lap#F1 #CanadianGP | LAP 24/68

24. krog: 1. Antonelli, 2. Russell +1,1, 3. Verstappen +8,6, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Colapinto, 8. Lawson, 9. Gasly, 10. Bearman



23. krog: Za Piastrija še 10 sekund kazni zaradi nesreče z Albonom.



22. krog: Antonelli je zdaj pred zadnjo šikano le prehitel vodilnega Russella, ki ima precej zdelane gume, ker so mu dvakrat zablokirale.



21. krog: Russell odbija napade Antonellija. Ne da prvega mesta. Šest sekund za njima pa Hamilton zdaj napada Verstappna za tretje mesto.



19. krog: 1. Russell, 2. Antonelli +0,5, 3. Verstappen +6,0, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Colapinto, 8. Lawson, 9. Gasly, 10. Bearman



17. krog: Izjemno dirkanje za prvo mesto! Russell in Antonelli sta na zadnji ravnini vozila kolo ob kolo. Britanec je ostal prvi.



16. krog: Drugič v bokse še Norris. Nekaj je bilo narobe na prednji desni pnevmatiki. Prava polomija za McLaren.



15. krog: 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Colapinto, 8. Lawson, 9. Norris, 10. Gasly



13. krog: Piastri drugič v boksih. Ob gumah menjajo še prednje krilce. V lasnici je skušal prehiteti Albona, a se je zaletel vanj. Konec dirke za dirkača Williamsa.



12. krog: Mercedesa sta se dvakrat izmenjala na prvem mestu!



10. krog: 1. Russell, 2. Antonelli, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Colapinto, 8. Lawson, 9. Bearman, 10. Gasly, 11. Norris … 14. Piastri



9. krog: V prvi zavoj je Verstappen za tretje mesto prehitel Hamiltona. Sta tri sekunde za vodilnima Mercedesoma.



7. krog: Sprememba v vodstvu! Russell je napadel Antonellija pred zadnjim zavojem. Prišel mimo, nakar je Italijan pozno zaviral in se komaj izognil trčenju. Sekal je zadnjo šikano, a uspel ohraniti vsaj drugo mesto.



5. krog: 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hamilton, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Hadjar, 7. Colapinto, 8. Lawson, 9. Bearman, 10. Alonso … 14. Norris, 15. Piastri



3. krog: Še Norris na menjavo gum. In tudi vsi v ozadju, ki so bili na intermediate gumah. Vodi Antonelli pred Russellom in Hamiltonom.



2. krog: 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6.Leclerc, 7. Hadjar, 8. COlapinto, 9. Lawson, 10. Hulkenberg



1. krog: Norris vodi z gumami intermediate, Piastri pa je zapeljal v bokse, da so mu nadeli gume za suho stezo.



Štart! Norris se je proti prvemu zavoju izstrelil mimo obeh Mercedesov! Drugi je Antonelli, tretji Russell, Hamilton pa na četrto mesto.



Še en ogrevalni oziroma formacijski krog.



Prekinili so štartno proceduro. Še en krog za ogrevanje. Na štartni vrsti je obtičal Lindblad, ki ga zdaj umikajo v bokse. Piastri ekipi sporoča, da je steza tako suha, da mi moral imeti gume za suho stezo.



Krog za ogrevanje. Asfalt je malo moker. Mercedesa, Ferrarija in Red Bulla je na gumah za suho stezo, McLarna na vmesnih (intermediate).



Še pol ure do štarta: Oblačen in hladen dan je v Montrealu. Sem in tja malo rosi. Močnejšega dežja še ni bilo. Asfalt ni moker, je pa malo spolzek.



Russell in Antonelli sta se dobro pogovorila

Kimi Antonelli je na šprintu obtožil ekipnega kolega, da ga je izrinil na pesek. George Russell pravi, da sta se pogovorila. Foto: Reuters Če imaš devet let več in si v formuli 1 že osem sezon, 19-letnemu ekipnemu kolegu ne boš več popuščal. Jasno je bilo, da George Russell (Mercedes) ne bo kar tako v nedogled gledal v izpuh dirkalnika Kimija Antonellija. Mladi Italijan je dobil prejšnje tri dirke, pa je zanj to šele druga sezona v kraljici avtomotošporta. In tako se je na sobotni šprinterski dirki prvič zaiskrilo med njima. Po radijski zvezi so padle težke besede, a sta se zvečer odkrito pogovorila. "Vse sva razjasnila in je zdaj vse v redu. Pogledali smo posnetke, se pogovorili skupaj s Totom Wolffom in je zdaj vse v redu," je po kvalifikacijah povedal Antonelli, ki bo tudi na nedeljski dirki v prvi vrsti ob boku ekipnega tekmeca. Russell bo VN Kanade na dirkališču Gilles Villeneuve s prvega mesta štartal tretje leto zapored. Lani je dirko tudi dobil. Britanec je pri šestih zmagah, potem ko je dobil prvo v letošnjem prvenstvu v Montrealu. "Dobro smo se pogovorili. Veva, kaj morava storiti, kako morava dirkati drug proti drugemu. Najin odnos se ne bo spremenil. Še naprej se spoštujeva," je povedal Russell.

Štartna mesta na VN Kanade v Montrealu:

Hamilton zadovoljen, Leclercu tako slabo še ni šlo

Lewis Hamilton Foto: Reuters Mercedes je na peti dirki sezone favorit za zmago, tudi za dvojno, kar bi bila tretja dvojna letos. Glavna tekmeca bosta McLaren in Ferrari. V ekipi s poskočnim konjičem na dirkalniku je ta konec tedna situacija nenavadna. Lewis Hamilton dirka dobro, Charles Leclerc pa ne. Sedemkratni svetovni prvak je ubral enak pristop kot na VN Kitajske. Pred dirko ni bil v simulatorju, dirkalnik je nastavljal šele na prizorišču. In to očitno pri njem deluje bolje. "Dobro sem se počutil v dirkalniku. Za kvalifikacije smo naredili nekaj dobrih sprememb. Želel bi si boljšega rezultata, a mi zadnji krog ni uspel," je poudaril Britanec. Razlike so bile tako majhne, da je z manj kot tremi desetinkami zaostanka osvojil šele peto štartno mesto. Monačan medtem pravi, da tako slabega konca tedna v svoji karieri še ni imel. "Niti v enem krogu nisem zares čutil dirkalnika. Občutek je bil, da bom v vsakem zavoju zletel v zid." V soboto na pravo delovano temperaturo ni spravil pnevmatik, v petek so mu nagajale zavore. Na štartu bo v četrti vrsti.