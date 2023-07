Svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je bil tako kot na sobotni šprinterski dirki tudi na petkovih kvalifikacijah za nedeljsko razred zase. Ker pa so mu pred začetkom 12. dirkaškega konca tedna v dirkalnik namestili že peti menjalnik, je na šestem štartnem mestu. Dovoljeni so štirje menjalniki, nato ob vsakem novem sledi pet štartnih mest kazni. Ker pa je Red Bull tako hiter, na dirkališču Spa-Francorchamps pa dovolj možnosti za prehitevanje, ga tudi to ne bi smelo ustaviti na poti do 45. zmage v karieri. Spomnimo, da je lani v Belgiji zmagal celo iz zadnje vrste (kazen zaradi menjave motorja in menjalnika).

The starting line-up for Sunday! 👀



Max Verstappen qualified fastest, but a gearbox change means he takes a five-place grid penalty and starts from P6



Kevin Magnussen has received a three-place grid penalty for impeding Charles Leclerc during qualifying#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v3m7QVSfFe — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

"Prebudil se je iz sanj o naslovu prvaka"

Sergio Perez Foto: Guliverimage Ferrari se ta konec tedna zdi nekoliko hitrejši, a bo Charles Leclerc vseeno težko zadržal prvo mesto. Po seriji slabih dirk se v formo vrača Sergio Perez (Red Bull), ki bo ob njem v prvi štartni vrsti. Mehičan je bil deležen številnih kritik, a njegova služba vendarle ni ogrožena. Tako pravi celo Helmut Marko, ki je tisti, ki pri obeh Red Bullovih ekipah sprejema najtežje kadrovske odločitve: "S Perezom imamo pogodbo do konca leta 2024. Je drugi v prvenstvu. Zakaj bi morali ukrepati? Se je pa zdaj prebudil iz sanj o naslovu prvaka. Mogoče mu bo to pomagalo, da bo spet dirkal na najvišji ravni." Po dveh zmagah na začetku sezone je celo vodil v prvenstvu, zdaj ima že 118 točk zaostanka za ekipnim kolegom. In ni skrivnost, da je Verstappen številka 1 v Red Bullu.

Vremenska napoved za Spa je tudi za nedeljo precej spremenljiva. Dež in sonce se izmenjujeta vsakih nekaj ur. Vodstvo dirke je tako prestrašeno, da dirkačev na mokro stezo sploh ne pošilja. Težava so slaba vidljivost in očitno tudi dežne pnevmatike. Po šprinterski dirki, ki se je začela s pol ure zamude, ko se je steza po dežju že na pol posušila, je George Russell (Mercedes) tako dejal: "Dežne gume so nesmiselne, res so zelo, zelo slabe. So šest, sedem sekund na krog počasnejše od vmesnih gum. Uporabne so samo zaradi akvaplaninga, sicer pa bi jih bilo treba precej izboljšati."