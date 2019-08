Tim Gajser po prvi vožnji le za Francozom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gajser je tudi z drugim mestom še povečal naskok v skupnem seštevku; z drugim mestom v prvi vožnji jih je dobil 22 in jih ima skupno 604, tako da je še za nekaj točk ušel Švicarju Jeremyju Seewerju. Njegov najbližji zasledovalec v SP je bil namreč v prvi vožnji četrti in ima zdaj 423 točk.

Drugi slovenski predstavnik v tem razredu Klemen Gerčar na dirki ni nastopil.

V razredu MX2 je nastopil Jan Pancar in po težavah z motorjem v zadnjem krogu zdrsnil na 26. mesto in ostal brez točk. Zmagal je Španec Jorge Prado pred Belgijcem Jagom Geertsom in Britancem Adamom Sterryjem.

Druga vožnja razreda MXGP bo ob 17. uri, v MX2 pa uro prej.

