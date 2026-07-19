Nedelja, 19. 7. 2026, 14.54
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VN Belgije ob 15.00
Najstnik skuša po Monte Carlu dobiti še eno klasiko #vŽivo
Še zadnjič je VN Belgije na stezi v Spaju stalna dirka na koledarju formule 1. Ena najbolj priljubljenih med vozniki in ljubitelji tega športa bo poslej na sporedu samo še vsako drugo leto. Najstnik Kimi Antonelli ima s prvega štartnega mesta lepo priložnost, da jo prvič osvoji. "Pole position" si je pridirkal šestič, štiri od petih je spomladi pretvoril v zmago. V kraljici avtomotošporta jih ima pet in je pred deseto letošnjo dirko vodilni v prvenstvu. Drugi George Russell zaostaja 25 točk. Dogajanje spremljamo v živo.
Še pol ure do štarta: Kar pet dirkačev je zaradi menjave ene ali več komponent v pogonskem sklopu dobilo kazen. Norris bo tako namesto s tretjega štartal s 13. mesta, Hadjar, Sainz, Alonso in Stroll pa so se morali pomakniti v zadnji dve vrsti. V petek in soboto je bilo v Spaju sončno. Zdaj pa: sonce, a tudi temni oblaki.
Štartna mesta (44 krogov): 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Piastri, 7. Lindblad, 8. Bortoleto, 9. Lawson, 10. Gasly