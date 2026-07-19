Najstnik skuša po Monte Carlu dobiti še eno klasiko #vŽivo

Še zadnjič je VN Belgije na stezi v Spaju stalna dirka na koledarju formule 1. Ena najbolj priljubljenih med vozniki in ljubitelji tega športa bo poslej na sporedu samo še vsako drugo leto. Najstnik Kimi Antonelli ima s prvega štartnega mesta lepo priložnost, da jo prvič osvoji. "Pole position" si je pridirkal šestič, štiri od petih je spomladi pretvoril v zmago. V kraljici avtomotošporta jih ima pet in je pred deseto letošnjo dirko vodilni v prvenstvu. Drugi George Russell zaostaja 25 točk. Dogajanje spremljamo v živo.