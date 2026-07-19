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VN Belgije
Leclercu darilo ni pomagalo, 19-letni Antonelli osvojil še Spa
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je dva tedna po prvi letošnji ničli znova na zmagoviti poti. Zmagal je na veliki nagradi Belgije v Spaju, kar je njegova šesta zmaga sezone. S to je še povečal prednost v skupnem seštevku sezone, George Russell (Mercedes) je namreč odstopil že v prvem krogu. Charles Leclerc (Ferrari) je osvojil drugo mesto, a z le dvema sekundama zaostanka, Max Verstappen (Red Bull) pa tretjega.
Kimi Antonelli in Max Verstappen v prvem zavoju VN Belgije. Kimi Antonelli (Mercedes) je po Kitajski, Japonski, Miamiju, Kanadi in Monaku zdaj osvojil še Belgijo. Devetnajstletnik je klasično dirko v Spaju odpeljal brez napake in bil večji del dirke v vodstvo. Na drugem mestu se je znašel samo po postankih v bokse, ko je Charles Leclerc (Ferrari) izkoristil virtualni varnostni avto. Tako je bila njegova izguba ob menjavi pnevmatik manjka in je prehitel Antonellija. A Monačan 10 krogov pred karirasto zastavo ni mogel zadržati za sabo srebrne puščice. Na dolgi ravnini Kemmel je bil zaradi zavetrja in nekaj močnejšega pogonskega sklopa Italijan enostavno premočan.
V prvi polovici dirke je bil Antonelliju blizu še Max Verstappen (Red Bull), nato je končnem tretjem mestu zaostal več kot 10 sekund. Lewis Hamilton (Ferrari) je brez možnosti za stopničke ostal po kazni petih sekund. To je dobil zaradi dotika v prvem krogu, ko je odstopil George Russell (Mercedes). Strogo dosojena kazen. Tako sedemkratnemu prvaku virtualni varnostni avto pri postanku ni pomagal. Pa še na speljevanju je zbil svojega mehanika.
Kimi Antonelli je še šestič stopil na najvišjo stopnico zmagovalnega balkona. "Lepo je spet biti na vrhu po nekaj težavnih dirkaških koncih tedna. To je bila prava borba. Prvo mesto smo izgubili po virtualnem varnostnem avtu, nato pa se vrnili na čelo. Težko je bilo, Charles je bil resnično hiter," je v prvem odzivu po dirki dejal mladi Italijan. "Vedno sem bil v pravi, a treba je bilo priti do boljših rezultatov. Danes sem imel nekaj sreče, ko govorimo o skupni razvrstitvi, a ravno zato vselej pravimo, da moramo izkoristiti vsako priložnost. Hitro se namreč lahko vse obrne, kot smo že neštetokrat videli."
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Charles Leclerc (Ferrari) +1,9
3. Max Verstappen (Red Bull) +11,5
4. Lewis Hamilton (Ferrari) +17,2
5. Oscar Piastri (McLaren) +18,9
6. Isack Hadjar (Red Bull) +23,3
7. Lando Norris (McLaren) +24,0
8. Gabriel Bortoleto (Audi) +49,1
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50,4
10. Franco Colapinto (Alpine) +76,0
11. Pierre Gasly (Alpine) +76,9
12. Liam Lawson (Racing Bulls) +77,5
13. Nico Hülkenberg (Audi) +78,3
14. Oliver Bearman (Haas) +94,4
15. Alex Albon (Williams) +104,6
16. Carlos Sainz (Williams) +105,8
17. Esteban Ocon (Haas) +110,9
18. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 krog
19. Fernando Alonso (Aston Martin) +2 kroga
Odstop: Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac), George Russell (Mercedes)
S šesto zmago sezone in ob odstopu ekipnega tekmeca je Antonelli občutno povišal prednost v seštevku, saj je zdaj pri 204 točkah. Na drugo je napredoval Hamilton, ki ima 159 točk. Russell je ostal pri 154 točkah. Za Britanca, ki je pred sezono veljal za prvega favorita, je to že tretja točkovna ničla. Prvenstvo se bo nadaljevalo že naslednji konec tedna, ko je na sporedu dirka v slovenski soseščini, na Hungaroringu pri Budimpešti. Nato pa sledi poletni premor.
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 204 točk
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 159
3. George Russell (Mercedes) 154
4. Charles Leclerc (Ferrari) 126
5. Lando Norris (McLaren) 103
6. Oscar Piastri (McLaren) 92
7. Max Verstappen (Red Bull) 91
8. Isack Hadjar (Red Bull) 60
9. Pierre Gasly (Alpine) 42
10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39
1. Mercedes 358 točk
2. Ferrari 285
3. McLaren 195
4. Red Bull 151
5. Alpine 61
6. Racing Bulls 61
Cilj. Antonelli je po Monte Carlu dobil še eno klasiko, dirko v Spaju. Njegova šesta zmaga v formuli 1. A le dve sekundi pred Leclercom.
Zadnji krog. Antonelli drvi proti šesti zmagi sezone.
Še 3 krogi: 1. Antonelli, 2. Leclerc +1,4, 3. Verstappen +10,4, 4. Hamilton, 5. Piastri, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Bortoleto, 9. Lindblad, 10. Colapinto
Še 4 krogi: Hamilton je prehitel Piastrija.
Še 5 krogov: Hamilton za četrto mesto napada Piastrija.
Še 7 krogov: 1. Antonelli, 2. Leclerc +0,8, 3. Verstappen +8,4, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Bortoleto, 9. Lindblad, 10. Colapinto
Še 8 krogov: Antonelli pa zdaj ne more pobegniti Leclercu.
Še 10 krogov: Dolga ravnina, zavetrje in nekaj močnejši Mercedesov motor. Antonelli je na ravnini Camel prehitel Leclerca.
Še 11 krogov: Samo še sekunda prednosti Leclerca pred Antonellijem.
Še 13 krogov: Na postanek še Norris, ki se je vrnil na stezo na sedmem mestu.
Še 15 krogov: Leclerc ohranja dobri dve sekundi prednosti pred Antonellijem. Dirka za drugo zaporedno zmago.
27. krog: 1. Leclerc, 2. Antonelli, 3. Norris*, 4. Verstappen, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Hadjar, 8. Bortoleto, 9. Lindblad, 10. Lawson (*brez postanka)
25. krog: Norris ne prepusti drugega mesta Antonelliju. Dobra bitka. To je voda na mlin vodilnemu Leclercu, ki ima tri sekunde prednosti.
23. krog: Leclerc je prehitel Norrisa in je novi vodilni. Zdaj pa je vprašanje, ali bo lahko za sabo zadržal Antonellija.
22. krog: 1. Norris*, 2. Leclerc, 3. Antonelli, 4. Verstappen, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Hadjar, 8. Bortoleto, 9. Lindblad, 10. Lawson (*brez postanka)
21. krog: V vodstvu je Norris, ki je na drugačni taktiki, saj je začel s trdimi gumami. Drugi je Leclerc, ki se je na stezo vrnil pred Antonellija! Odlično je izkoristil virtualni varnostni avto.
21. krog: Virtualni varnostni avto. Ferrarija peljeta en za drugim v bokse. Tako bosta izgubila manj časa. V bokse še Piastri. Ufff, Lewis je na speljevanju zbil enega od mehanikov. A je z njim vse v redu.
20. krog: 1. Leclerc*, 2. Hamilton*, 3. Norris*, 4. Piastri*, 5. Antonelli, 6. Verstappen, 7. Hadjar, 8. Bortoleto, 9. Hulkenberg, 10. Bearman (* brez postanka)
19. krog: Antonelli, ki je imel štiri sekunde prednosti pred Ferrarrijema, je zapeljal na prvi in edini postanek. Začasno dvojno vodstvo Ferrarija.
18. krog: Prvi od boljših na postanek v bokse Verstappen. Medtem se Hamilton jezi nad ekipo, češ da je želel drugačno taktiko.
17. krog: Leclerc brez kazni po dotiku s Piastrijem. Nenavadno pa, da je kazen peth sekund pred tem dobil Hamiltonom.
16. krog: 1. Antonelli, 2. Verstappen +2,4, 3. Leclerc +3,5, 4. Hamilton, 5. Piastri, 6. Norris, 7. Lindblad, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Bortoleto (odstop: Russell)
14. krog: Antonelli je dve sekundi pred Verstappnom, ki pa je tik pred Leclercom, Hamiltonom in Piastrijem. Nič še ni odločeno.
12. krog: Leclerc in Hamilton kolo ob kolesu. Lewisa ob postanku čaka pet sekund kazni zaradi trčenja z Russellom.
11. krog: 1. Antonelli, 2. Verstappen +1,9, 3. Leclerc +2,8, 4. Hamilton, 5. Piastri, 6. Lindblad, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Colapinto, 10. Gasly (odstop: Russell)
9. krog: Hamilton je za četrto mesto prehitel Piastrija. Prvih pet je v vsega štirih sekundah razmika.
8. krog: Piastri je skušal na koncu najdaljše ravnine po zunanji strani prehiteti Leclerca. Prišlo je do manjšega dotika.
7. krog: 1. Antonelli, 2. Verstappen +1,1, 3. Leclerc +1,8, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Lawson, 7. Lindblad, 8. Colapinto, 9. Norris, 10 . Gasly (odstop: Russell)
6. krog: Verstappen je prehitel Leclerca. Zaradi dolgih ravnin bo na tej stezi veliko menjavanj vrstnega reda.
5. krog: Leteči štart. Hamilton je v prvi zavoj prehitel Piastrija. V Eau Rouge pa Avstralec vrača udarec.
4. krog: Še en krog za varnostnim avtomobilom. Prihaja pa dež?
2. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Lawson, 7. Lindblad, 8. Colapinto, 9. Bortoleto, 10. Norris (odstop: Russell)
2. krog (varnostni avto): Umakniti morajo srebrno puščico. Dirkači v ozadju so se odločili za prvi postanek v boksih.
1. krog: Po dolgi ravnini pa Antonelli in Leclerc iz zavetrja mimo Verstappna! Za njimi pa trčenje in odstop Russella. Na vstopu v šikano je zadel v Hamiltona in se je zavrtel v peščeno izletno cono. Varnostni avto!
Štart. Vsi so podobno potegnili s štartne vrste. Antonelli pred Verstappna v prvi zavoj, a nato je Max v Eau Rouge prišel na prvo mesto!
Krog za ogrevanje. Prvih 12 na štartu je na enakih pnevmatikah, rumenih. Najbolj trde bele pa ima 13. Norris.
Še pol ure do štarta: Kar pet dirkačev je zaradi menjave ene ali več komponent v pogonskem sklopu dobilo kazen. Norris bo tako namesto s tretjega štartal s 13. mesta, Hadjar, Sainz, Alonso in Stroll pa so se morali pomakniti v zadnji dve vrsti. V petek in soboto je bilo v Spaju sončno. Zdaj pa: sonce, a tudi temni oblaki.
Štartna mesta (44 krogov): 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Piastri, 7. Lindblad, 8. Bortoleto, 9. Lawson, 10. Gasly