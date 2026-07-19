Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je dva tedna po prvi letošnji ničli znova na zmagoviti poti. Zmagal je na veliki nagradi Belgije v Spaju, kar je njegova šesta zmaga sezone. S to je še povečal prednost v skupnem seštevku sezone, George Russell (Mercedes) je namreč odstopil že v prvem krogu. Charles Leclerc (Ferrari) je osvojil drugo mesto, a z le dvema sekundama zaostanka, Max Verstappen (Red Bull) pa tretjega.

Kimi Antonelli in Max Verstappen v prvem zavoju VN Belgije. Foto: Reuters Kimi Antonelli (Mercedes) je po Kitajski, Japonski, Miamiju, Kanadi in Monaku zdaj osvojil še Belgijo. Devetnajstletnik je klasično dirko v Spaju odpeljal brez napake in bil večji del dirke v vodstvo. Na drugem mestu se je znašel samo po postankih v bokse, ko je Charles Leclerc (Ferrari) izkoristil virtualni varnostni avto. Tako je bila njegova izguba ob menjavi pnevmatik manjka in je prehitel Antonellija. A Monačan 10 krogov pred karirasto zastavo ni mogel zadržati za sabo srebrne puščice. Na dolgi ravnini Kemmel je bil zaradi zavetrja in nekaj močnejšega pogonskega sklopa Italijan enostavno premočan.

V prvi polovici dirke je bil Antonelliju blizu še Max Verstappen (Red Bull), nato je končnem tretjem mestu zaostal več kot 10 sekund. Lewis Hamilton (Ferrari) je brez možnosti za stopničke ostal po kazni petih sekund. To je dobil zaradi dotika v prvem krogu, ko je odstopil George Russell (Mercedes). Strogo dosojena kazen. Tako sedemkratnemu prvaku virtualni varnostni avto pri postanku ni pomagal. Pa še na speljevanju je zbil svojega mehanika.

Kimi Antonelli je še šestič stopil na najvišjo stopnico zmagovalnega balkona. Foto: Reuters "Lepo je spet biti na vrhu po nekaj težavnih dirkaških koncih tedna. To je bila prava borba. Prvo mesto smo izgubili po virtualnem varnostnem avtu, nato pa se vrnili na čelo. Težko je bilo, Charles je bil resnično hiter," je v prvem odzivu po dirki dejal mladi Italijan. "Vedno sem bil v pravi, a treba je bilo priti do boljših rezultatov. Danes sem imel nekaj sreče, ko govorimo o skupni razvrstitvi, a ravno zato vselej pravimo, da moramo izkoristiti vsako priložnost. Hitro se namreč lahko vse obrne, kot smo že neštetokrat videli."

VN Belgije, Spa-Francorschamps:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +1,9

3. Max Verstappen (Red Bull) +11,5

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +17,2

5. Oscar Piastri (McLaren) +18,9

6. Isack Hadjar (Red Bull) +23,3

7. Lando Norris (McLaren) +24,0

8. Gabriel Bortoleto (Audi) +49,1

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50,4

10. Franco Colapinto (Alpine) +76,0

11. Pierre Gasly (Alpine) +76,9

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +77,5

13. Nico Hülkenberg (Audi) +78,3

14. Oliver Bearman (Haas) +94,4

15. Alex Albon (Williams) +104,6

16. Carlos Sainz (Williams) +105,8

17. Esteban Ocon (Haas) +110,9

18. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 krog

19. Fernando Alonso (Aston Martin) +2 kroga

Odstop: Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac), George Russell (Mercedes)

S šesto zmago sezone in ob odstopu ekipnega tekmeca je Antonelli občutno povišal prednost v seštevku, saj je zdaj pri 204 točkah. Na drugo je napredoval Hamilton, ki ima 159 točk. Russell je ostal pri 154 točkah. Za Britanca, ki je pred sezono veljal za prvega favorita, je to že tretja točkovna ničla. Prvenstvo se bo nadaljevalo že naslednji konec tedna, ko je na sporedu dirka v slovenski soseščini, na Hungaroringu pri Budimpešti. Nato pa sledi poletni premor.

Skupni seštevek (10/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 204 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 159

3. George Russell (Mercedes) 154

4. Charles Leclerc (Ferrari) 126

5. Lando Norris (McLaren) 103

6. Oscar Piastri (McLaren) 92

7. Max Verstappen (Red Bull) 91

8. Isack Hadjar (Red Bull) 60

9. Pierre Gasly (Alpine) 42

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39



1. Mercedes 358 točk

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull 151

5. Alpine 61

6. Racing Bulls 61