Vroče na Štajerskem: Mercedes proti Ferrariju

Čas je za osmo letošnjo dirko formule 1. Gosti jo avstrijska Štajerska. Na Red Bull Ringu si je najboljši štartni položaj priboril George Russell, ki na svojo drugo zmago sezone čaka vse od uvodne dirke v Melbournu. V vročem nedeljskem popoldnevu mu bosta ob ekipnem kolegu Kimiju Antonelliju, ki je vodilni v svetovnem prvenstvu (pet zmag), najresnejša tekmeca še Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, ki je zmagal pred 14 dnevi v Barceloni. Štart dirke ob 15.00, dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.