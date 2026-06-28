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Avtor:
M. P.

Nedelja,
28. 6. 2026,
14.00

Osveženo pred

46 minut

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Formula 1 VN Avstrije Spielberg George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG F1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Lando Norris Oscar Piastri

Nedelja, 28. 6. 2026, 14.00

46 minut

VN Avstrije

Vroče na Štajerskem: Mercedes proti Ferrariju

Avtor:
M. P.

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George Russell | George Russell si je enajstič pridirkal prvi štartni položaj. | Foto Reuters

George Russell si je enajstič pridirkal prvi štartni položaj.

Foto: Reuters

Čas je za osmo letošnjo dirko formule 1. Gosti jo avstrijska Štajerska. Na Red Bull Ringu si je najboljši štartni položaj priboril George Russell, ki na svojo drugo zmago sezone čaka vse od uvodne dirke v Melbournu. V vročem nedeljskem popoldnevu mu bosta ob ekipnem kolegu Kimiju Antonelliju, ki je vodilni v svetovnem prvenstvu (pet zmag), najresnejša tekmeca še Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, ki je zmagal pred 14 dnevi v Barceloni. Štart dirke ob 15.00, dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

Red Bull Ring George Russell Mercedes
Sportal Po trčenju Verstappna v Ferrariju mislili, da imajo prvo vrsto, a ...
VN Avstrije od 15.00

Štartna mesta (71 krogov): 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Antonelli, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Piastri, 8. JAdjar, 9. Lawson, 10. Lindblad
Red Bull Ring Kimi Antonelli Mercedes
Sportal Antonelli dobil treninga, Hamiltona že sprašujejo o naslovu prvaka
Monte Carlo Lewis Hamilton Toto Wolff
Sportal Toto Wolff se že boji Lewisa Hamiltona: Ko zavoha kri, samo gre
Barcelona Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Starejšega zmagovalca v formuli 1 ni bilo od leta 1970
Formula 1 VN Avstrije Spielberg George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG F1 Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Red Bull Racing Max Verstappen McLaren Lando Norris Oscar Piastri
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