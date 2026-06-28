Po seriji spodrsljajev je prvi favorit letošnje sezone George Russell (Mercedes) na VN Avstrije, na osmi dirki prvenstva, le prišel do druge zmage, prve po marčevski v Melbournu. Njegov glavni tekmec na Red Bull Ringu ni bil Ferrari, temveč Max Verstappen (Red Bull), ki je bil z dvema sekundama zaostanka drugi. Tretje mesto je osvojil vodilni v skupnem seštevku prvenstva Kimi Antonelli (Mercedes). Čez teden dni sledi dirka v Silverstonu.

Ferrari je bil blizu Mercedesu samo v uvodnih krogih. Foto: Reuters Temperature krepko prek 30 stopinj Celzija, asfalta celo prek 45 stopinj in zato visoka obramba pnevmatik. Dirka na Red Bull Ringu na avstrijskem Štajerskem je bila za material še težja kot za voznike, ki so vrhunski športniki. Po 71 odpeljanih krogih sta prve tri ločili le dve sekundi. Šele drugič letos in sedmič v formuli 1 je zmagal George Russell (Mercedes). V zadnjih krogih sta se mu hitro približevala Max Verstappen (Red Bull) in Kimi Antonelli (Mercedes), ki je tako izgubil nekaj prednosti v skupnem seštevku sezone.

VN Avstrije, Red Bull Ring:



1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull) +1,6

3. Kimi Antonelli (Mercedes) +1,9

4. Oscar Piastri (McLaren) +21,8

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +26,3

6. Isack Hadjar (Red Bull) +29,3

7. Lando Norris (McLaren) +31,5

8. Charles Leclerc (Ferrari) +45,6

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

10. Arvid Lindlad (Racing Bulls) +1 krog

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 krog

12. Nico Hülkenberg (Audi) +1 krog

13. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

14. Oliver Bearman (Haas) +1 krog

15. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog

16. Esteban Ocon (Haas) +2 kroga

17. Alex Albon (Williams) +2 kroga

18. Fernando Alonso (Aston Martin) +3 krogi

Odstop: Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)



George Russell je dosegel sedmo zmago v formuli 1. Foto: Reuters Dva tedna po zmagi v Barceloni je šlo precej slabše Ferrarijevi ekipi. Junak španske dirke Lewis Hamilton je znova poskusil s taktiko postanka več, torej treh postankov, a bil vseeno počasnejši od tekmecev, ne le od prvih treh, tudi od četrtega Oscarja Piastrija (McLaren). Sedemkratni svetovni prvak je na petem mestu zaostal 26 sekund. Še slabše je šlo Charlesu Leclercu, ki je bil na taktiki dveh postankov, a je ob koncu vendarle zapeljal še na tretji postanek. Končal je na osmem mestu. Ferrarijeva dirkača sta sicer imela tri vrhunske dvoboje, tudi sicer ni manjkalo prehitevalnih manevrov.

Skupni seštevek (8/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 171 točk

2. George Russell (Mercedes) 131

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 125

4. Oscar Piastri (McLaren) 80

5. Lando Norris (McLaren) 79

6. Charles Leclerc (Ferrari) 79

7. Max Verstappen (Red Bull) 73

8. Isack Hadjar (Red Bull) 42

9. Pierre Gasly (Alpine) 41

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 30



1. Mercedes 302 točki

2. Ferrari 204

3. McLaren 159

4. Red Bull 115

5. Alpine 57

6. Racing Bulls 44

"To je velika zmaga zame in za Mercedes. Danes bo čas za slavje, saj res nisem pričakoval takega uspeha. To dirkališče mi ni nikoli ustrezalo. Zmaga je hkrati velika spodbuda za domačo dirko naslednji teden v Silverstonu," je Russell povedal v prvi izjavi. V skupnem seštevku sezone je zdaj 40 točk za Antonellijem, ki je obžaloval svoje napake v uvodnih krogih. "Škoda za prvi del dirke, ko sem izgubil preveč časa. V nadaljevanju sem bil hiter; če bi imel še nekaj krogov na voljo, bi lahko posegel višje."

Prvenstvo se nadaljuje že prihodnji konec tedna, ko bo na sporedu ena od klasik formule 1, velika nagrada Velike Britanije v Silverstonu.

George Russell s svojim značilnim priklonom. Foto: Reuters

Kako se je razpletala VN Avstrije



CILJ. Sedma zmaga v karieri za Russlla, a le dobro sekundo pred Verstappnom, ki je dosegel najboljša uvrstitev sezone, in tretjim Antonellijem.



Zadnji krog! Russell je dve sekundi pred Verstappnom, ta pa manj kot sekundo pred Antonellije.



Še 3 krogi: Russell ima še dobre tri sekunde prednosti, očitno mu bo le uspelo priti do druge zmage sezone. Je pa zdaj Antonelli vse bliže Verstappnu.



Še 6 krogov: 1. Russell, 2. Verstappen +5,1, 3. Antonelli +8,5, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Norris, 8. Leclerc, 9. Lawson, 10. Lindblad



Še 8 krogov: Samo še pet sekund zaostanka za Verstappna!



Še 11 krogov: Ferrarija sta vse počasnejša, Leclerca je po Hadjarju prehitel še Norris. Monačan bo šel zato na še en postanek.



Še 12 krogov: Verstappen počasi zmanjšuje zaostanek, samo še 6,6 sekunde.



Še 13 krogov: 1. Russell, 2. Verstappen +7,1, 3. Antonelli +11,6, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Hadjar, 7. Leclerc, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Lindblad



Še 15 krogov: Trenutno ni na stezi nobenega dvoboja. Prvih osem je razred zase, saj že 10. Lindblad zaostaja cel krog.



Še 18 krogov: 1. Russell, 2. Verstappen +12,8, 3. Antonelli +17,6, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Hadjar, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Lindblad



Še 20 krogov: Kot zadnji na drugi postanek Antonelli, tako znova vodi Russell pred Verstappnom, mladi Italijan je zdaj tretji. Hamilton je medtem še tretjič danes prehitel Leclerca, a je zdaj pred obema Piastri.



Še 22 krogov: Antonelli je ujel Verstappna, ki pa je zapeljal na drugi postanek.



46. krog: 1. Verstappen*, 2. Antonelli* + 3,7, 3. Russell +11,6, 4. Norris*, 5. Leclerc, 6. Piastri, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. LIndblad, 10. Lawson (*brez drugega postanka)



43. krog: Hamilton je že tretjič menjal gume, ostali pa so zdaj pri drugem postanku, najprej Leclerc, nato vodilni Russell.



38. krog: Verstappen je samo še dve sekundi za vodilnim. Hamilton je po novi dobri bitki prehitel Leclerca, ki nato pelje na menjavo gum.



37. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +2,9, 3. Antonelli +8,2, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Hadjar, 8. Norris, 9. Lindblad, 10. Lawson



36. krog: Polovica dirke. Russell je tri sekunde pred Verstappnom in osem pred Antonellijem. Hamilton je s postankom več že ti za Leclercom in Hamiltonom.



32. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +4,6, 3. Antonelli +8,7, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Hamilton, 7. Hadjar, 8. Norris, 9. Lindblad, 10. Lawson



31. krog: Hamilton je z novimi gumami zelo hiter, prišel je že mimo Hadjarja na šesto mesto. Pa je bil že dvakrat v boksih.



27. krog: Hamilton že na drugi postanek. Očitno bo res znova na taktiki treh postankov kot v Barceloni, ko je zmagal. Zdaj na mehke rdeče gume.



26. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Antonelli, 6. Piastri, 7. Hadjar, 8. Norris, 9. Lindblad, 10. Lawson



25. krog: Kot zadnji v bokse še Antonelli. Na štartno-ciljni ravnini je obstal Sainz. Odpoved pogonskega sklopa. To bo virtualni varnostni avto.



22. krog: Norris na postanek. Antonelli ostaja vodilni. Verstappen in Hamilton se prehitevata. Odličen dvoboj!



21. krog: Antonelli in Norris ostajata na stezi. Sta prvi in drugi. Russell je zdaj tretji, a samo dobro sekundo pred Hamiltonom.



20. krog: Vodilni Russell in Piastri v bokse. Začasno je vodstvo prevzel Antonelli.



19. krog: Zdaj na postanke vozijo tudi ostali, najprej oba Red Bulla.



18. krog: Hamilton je z novimi gumami že pridobil dve mesti in je sedmi pred obema dirkačema ekipe Racing Bulls.



15. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +5,3, 3. Antonelli + 6,8, 4. Piastri, 5. Norris, 6. Hadjar, 7. Lawson, 8. Lindblad, 9. Hamilton*, 10. Bortoleto, 11. Leclerc* (*s postankom)



13. krog: Ferrarijeva dirkača imata že težave s pnevmatikami in podkrmarjenjem. Hamilton je prvi zapeljal na menjavo gum. krog pozneje še Leclerc. Znova taktika postanka več? Pri obeh so sicer izbrali trše bele pnevmatike.



12. krog: 1. Russell, 2. Hamilton +5,8, 3. Verstappen +7,2, 4. Antonelli, 5. Leclerc, 6. Piastri, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Hadjar, 10. Lindblad



11. krog: Fantastičen dvoboj za drugo mesto Hamilton - Verstappen. Za zdaj Britanec ostaja drugi. Se jima pa bliža Antonelli.



8. krog: Verstappen je tik za Hamiltonom. Antonelli je v devetem zavoju prehitel Leclerca. Je tri sekunde za Verstappnom.



7. krog: 1. Russell, 2. Hamilton +2,1, 3. Verstappen +3,0, 4. Leclerc, 5. Antonelli, 6. Piastri, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Hadjar, 10. Lindblad



6. krog: Antonelli za četrto mesto napada Leclerca.



5. krog: Russell je sekundo pred Hamiltonom, bliža se jima Verstappen, ki je pridobil že dve mesti. Antonelli je dve mesti izgubil. Po Bottasu je zaradi okvare na dirkalniku odstopil še Perez v drugem Cadillacu.



3. krog: 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Antonelli, 6. Piastri, 7. Norris, 8. Lawson, 9. Hadjar, 10. Lindblad



2. krog: Troboj Leclerc, Antonelli, Verstappen. Ves čas se prehitevajo!



1. krog: Dober dvoboj med Leclercom in Hamiltonom za drugo mesto. Britanec je prehitel ekipnega kolega.



Štart! Dober štart vseh najboljših. Russell je zaprl Leclerca in ostal prvi. V drugem zavoju napaka Leclerca in Antonellija, a sta zadržala mesti.



Krog za ogrevanje.



Še 5 min: V Spielbergu je 34 stopinj, asfalt ima že pred štartom 47 stopinj. Pnevmatike bodo zelo trpele. Prvih 10 je na rumenih gumah (srednje trdih).



Še 10 min: Na štartni vrsti si je dirkalnike ogledal tudi Domen Prevc.



Štartna mesta (71 krogov): 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Antonelli, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Piastri, 8. JAdjar, 9. Lawson, 10. Lindblad