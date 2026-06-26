Antonelli dobil treninga, Hamiltona že sprašujejo o naslovu prvaka

Osmo veliko nagrado letošnjega prvenstva formule 1 gosti avstrijska Štajerska. Petkova prosta treninga na Red Bull Ringu je dobil vodilni v skupnem seštevku sezone Kimi Antonelli. Najbližje sta mu bila McLarnova dirkača, ki pa sama ne pričakujeta boja za zmago na nedeljski dirki. Medtem Lewisa Hamiltona, ki je dobil zadnjo dirko v Barceloni, že sprašujejo, ali se lahko letos bori za naslov prvaka, kar bi bil zanj rekordni osmi.

Lani smo v Avstriji spremljali izvrsten dvoboj McLarnovih dirkačev. Foto: Guliverimage Dva tedna po prvi zmagi Lewisa Hamiltona s Ferrarijem se svetovno prvenstvo formule 1 nadaljuje z dirko najbližjo Sloveniji, z veliko nagrado Avstrije na Red Bull Ringu pri Spielbergu in Zeltwegu. V zadnjih šestih letih je na osmih dirkah na tej stezi (v sezonah 2020 in 2021 sta bili tu zaradi pandemije po dve dirki) zmagalo kar šest različnih voznikov, večkrat samo najuspešnejši dirkač tega desetletja Max Verstappen (tri z Red Bullom). Lani je na Štajerskem zmagal Lando Norris (McLaren), predlani pa George Russell (Mercedes). Ta je skupaj z ekipnim kolegom in vodilnim na letošnjem prvenstvu Kimijem Antonellijem favorit tudi ta konec tedna. Kvalifikacije bodo v soboto ob 16. uri, dirka pa se v nedeljo začne ob 15. uri.

Zmagovalci dirke na Red Bull Ringu v zadnjih šestih letih:



2025 - Lando Norris (McLaren)

2024 - George Russell (Mercedes)

2023 - Max Verstappen (Red Bull)

2022 - Charles Leclerc (Ferrari)

2021 - dvakrat Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Valtteri Bottas (Mercedes) in Lewis Hamiton (Mercedes)

Na treningu sta bila Antonelliju najbližje dirkača McLarna. Foto: Reuters Antonelli je bil s časom 1:07,796 najhitrejši na prvem treningu, Russell je na drugem mestu zaostal 40 tisočink. Oscar Piastri (McLaren) je z desetinko zaostanka osvojil drugo mesto, sledil je Verstappen (+0,281), Hamilton pa je na petem mestu zaostal že šest desetink. Zaradi težav s hidravliko je Norris večji del treninga ostal v garaži. Pozno popoldne je sledil še drugi prosti trening. Znova je bil številka ena Antonelli, odpeljal pa je še sedem desetink hitrejši čas. Najbližje sta mu bila McLarnova dirkača, Piastri in Norris sta kot edina zaostala manj kot pol sekunde. Se je pa potrdilo, da so ekipe Mercedes, McLaren, Ferrari in Red Bull korak ali dva pred drugimi.

VN Avstrije, drugi prosti trening:



1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:07,014

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,237

3. Lando Norris (McLaren) +0,325

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,550

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,597

6. George Russell (Mercedes) +0,623

7. Isack Hadjar (Red Bull) +0,744

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,841

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,221

10. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,286

11. Pierre Gasly (Alpine) +1,362

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,364

13. Oliver Bearman (Haas) +1,518

14. Nico Hülkenberg (Audi) +1,545

15. Esteban Ocon (Haas) +1,816

16. Franco Colapinto Alpine) +1,817

17. Alex Albon (Williams) +1,824

18. Carlos Sainz (Williams) +2,117

19. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,530

20. Lance Stroll (Aston Martin) +3,684

21. Valtteri Bottas (Cadillac) +4,293

22. Sergio Perez (Cadillac) brez časa

Lewis Hamilton pravi, da so možnosti za naslov prvaka. Foto: Reuters Pri Mercedesu se bojijo, da jim bodo tekmeci še bližje kot v Barceloni. In ne le Ferrari, pozorni morajo biti tudi na Red Bullovo ekipo, ki je na domačo dirko prišla z več posodobitvami na dirkalniku. Manj optimistični so pri McLarnu, aktualni prvak Norris pravi, da si pri razvoju dirkalnika tri mesece za tekmeci. "Mislim, da še ne bomo kmalu najhitrejši. Upam, da v roku treh, štirih, petih mesecev zmanjšamo zaostanek." Medtem se Hamilton po zmagi pred dvema tednoma in prvi letošnji ničli Antonellija že sooča z vprašanjem, ali ima letos možnost za svojo osmo lovoriko. Z zaostankom 41 točk je prvi zasledovalec 22 let mlajšega Italija. "Priložnost je, a to ni dovolj. Treba je še naprej delati in razvijati dirkalnik. Lahko se zgodi, da boš obstal v razvoju." Z novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov je letošnja sezona pač sezona razvoja.