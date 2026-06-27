George Russell (Mercedes) si je pridirkal prvi štartni položaj za nedeljsko veliko nagrado Avstrije. Uspelo mu je odpeljati najhitrejši krog kvalifikacij, čeprav je spustil plin ob rumeni zastavi po nesreči Maxa Verstappna. Na drugem in tretjem mestu sta kvalifikacije končala Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari).

George Russell je osvojil svoj 11. "pole position". Foto: Reuters Razplet kvalifikacij na Red Bull Ringu je bil zelo dramatičen in še nekaj minut po koncu ni bilo jasno, kdo je pravzaprav osvojil najboljši štartni položaj. Prva sta zadnji hiter krog odpeljala Lewis Hamilton in Charles Leclerc (oba Ferrari). Monačan je bil 61 tisočink hitrejši in je prevzel vodstvo. Zatem sta karirasto zastavo prečkala Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren), a zaostala za Ferrarijema, Mercedesoma in Maxom Verstappnom (Red Bull).

A trije vozniki so bili še na stezi. Štirikratni svetovni prvak Verstappen je bil zelo hiter, lahko bi prevzel vodstvo, a je v predzadnjem zavoju zapeljal na robnik in zletel s proge v zaščitne gume. Izobešene so bile rumene zastave in George Russell ter Kimi Antonelli (oba Mercedes), ki sta bila nekaj zavojev za njim, sta morala spustiti plin. Mladi Italijan je tako ostal za Ferrarijema, Britanec pa se je vseeno znašel na vrhu razpredelnice. Je dovolj spustil plin? Bil je pod preiskavo. A je po šestih minutah prišla razsodba, da je upočasnil. Pred trčenjem Verstappna se mu je namreč obetal kar pol sekunde hitrejši krog od Ferrarijev. "Imel sem skoraj pol sekunde naskoka, po pravilih sem precej spustil plin in ohranil manjšo prednost do cilja, zato bi moralo biti vse v redu," dejal Russell, ki je osvojil svoj 11. "pole position" v formuli 1. In kaj je storil Antonelli? "Prekinil sem hiter krog, a bi očitno lahko samo malo spustil plin kot George. Mislim, da sem bil kakšnih 10 sekund počasnejši."

VN Avstrije, kvalifikacije:



1. George Russell (Mercedes) 1:06,113

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,236

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,295

4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,301

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,362

6. Lando Norris (McLaren) +0,389

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,398

8. Isack Hadjar (Red Bull) +0,519

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,842

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0,894



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Oliver Bearman Haas)

14. Nico Hülkenberg (Audi)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Franco Colapinto (Alpine)



17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alex Albon (Williams)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij je bilo kar 14 voznikov manj kot sekundo za najhitrejšim, to je bil Antonelli. Negativno izstopajo samo Williams s sekundo in pol na krog zaostanka, nova ekipa Cadillac (dve sekundi zaostanka) in največje razočaranje sezone Aston Martin s Hondinim pogonskim sklopom (tri sekunde zaostanka), pa je dirkalnik zasnoval Adrian Newey. Še manjše razlike so bile v drugem delu kvalifikacij, saj je še 11. Pierre Gasly (Alpine) zaostal vsega 460 tisočink. Pravzaprav je bil samo štiri desetinke za 10. Verstappnom, ki se je torej komaj prebil v finale kvalifikacij.

Če je nova ekipa Cadillac v ozadju, ni presenečenje. Je pa presenečenje in razočaranje, da je še slabši Aston Martin s Hondinimi pogonskimi sklopi. Foto: Reuters

Vsi tri treninge dobil Mercedes, a zadnjega zelo tesno

George Russell Foto: Reuters Pravijo, da zadnje posodobitve na Ferrarijevem dirkalniku, s katerim je italijanska ekipa prišla na Štajersko, niso obrodile sadov. Dirkalnik je precej posodobil tudi Red Bull. Tako je Mercedesova ekipa dobila vse tri proste treninge. Na sobotnem je bil s časom 1:07,096 najhitrejši Russell, Antonelli pa je na drugem mestu zaostal vsega 38 tisočink. Vseeno je bil Hamilton hiter, na tretjem mestu je imel dobro desetinko zaostanka. Sledila sta oba McLarnove voznika, tudi šesti Verstappen in sedmi Leclerc sta zaostala manj kot štiri desetinke. Najboljše tri ekipe so torej tesno skupaj. Srebrna puščica naj bi imela nekaj težav zaradi visokih temperatur, ki so tudi na Štajerskem prek 30 stopinj, tako da jim v nedeljo na dirki ne bo lahko. Štart osme v letošnji sezoni bo ob 15. uri.