Verstappen najhitrejši na prvem prostem treningu

Verstappen je bil na prvem merjenju moči za dve in pol desetinki sekunde hitrejši od Leclerca ter natanko štiri desetinke hitrejši od Russella. Med peterico sta končala še Mehičan Sergio Perez (Red Bull) in Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Dirka v Avstriji poteka po posebnem preizkusnem sporedu, ki so ga v F1 vpeljali že lani in ga za letos nekoliko spremenili.

