Verstappna vse poti vodijo v McLaren. Pa bi ga sploh želeli?

Ker štirikratni svetovni prvak z Red Bullom Max Verstappen od lani nima več šampionskega dirkalnika, govorice o njegovem odhodu iz ekipe, morda tudi predčasnem, ne pojenjajo. Zdaj je nove sprožil dogovor njegovega dirkaškega inženirja Gianpiera Lambiasa, da leta 2028 odide k McLarnu. Tako se zdi, da bi tudi Verstappna pot lahko vodila v papaja ekipo. Pa ga sploh želijo? Vprašali so direktorja McLarna, Zaka Browna.

Gianpiero Lambiase oziroma GP je glas, ki med dirkami po radijski zvezi miri Maxa Verstappna. Foto: Reuters Čeprav se je sezona formule 1 komaj dobro začela – za dirkači in ekipami so štiri od predvidenih 22 dirk – pa se marsikdo že ozira v prihodnost, ki bi lahko prinesla eno ali dve odmevni selitvi dirkačev. Razloga za to sta vsaj dva: že od lani trajajoče nezadovoljstvo Maxa Verstappna z Red Bullovim dirkalnikom in zdaj že dogovorjen odhod njegovega dirkaškega inženirja Gianpiera Lambiasa. Ta bo leta 2028 prevzel eno ključnih vlog pri McLarnu. Štirikratni svetovni prvak je vse lovorike osvojil s pomočjo Lambiasa, sam ima sicer z Red Bullom pogodbo še za sezono 2028, a v njej klavzulo, da jo lahko prekine, če ne bo dosegal predvidenih rezultatov.

Oscar Piastri je lani dosegel sedem zmag in nekaj časa vodil tudi v skupnem seštevku. Foto: Reuters Kot je poročal motosport.com, imajo pri Red Bullu že ime dirkača, ki bi bil prva izbira ob (predčasnem) odhodu Maxa Verstappna. To je Oscar Piastri. Zmagovalec devetih dirk je bil lani del sezone vodilni v skupnem seštevku, nakar je do lovorike prišel njegov ekipni tekmec pri McLarnu Lando Norris. Ni skrivnost, da je Norris tisti, na katerega McLaren stavi več. Čeprav se je Red Bull pri izbiri dirkačev običajno zanašal na tiste, ki so prišli iz njihove akademije, pa je dal novi šef ekipe Laurent Mekies jasno vedeti, da ne bodo imeli nobenih zadržkov, če bi katerega od najboljših dirkačev izmaknili enemu od tekmecev. Enako velja za inženirje.

"Ne bi mogel biti bolj zadovoljen z našim dirkaškim parom"

Zak Brown pravi, da je zelo zadovoljen z Norrisom in Piasrijem in zato nima namena rekrutirati Verstappna. Foto: Reuters Piastri ima pogodbo z McLarnom še za naslednjo sezono. Čeprav je lani šef Mercedesove ekipe Toto Wolff javno novačil Verstappna, pa se zdi glede na zgoraj zapisano precej bolj verjetno, da bi Verstappen in Piastri za sezono 2028 zgolj zamenjala kokpita. Direktor McLarna Zak Brown se je tako že soočil z vprašanjem, ali prihod Lambiasa pomeni tudi potencialno rekrutiranje Verstappna. "Ne bi mogel biti bolj zadovoljen z našim dirkaškim parom. Lando in Oscar sta super fanta, na stezi in zunaj nje. McLaren je tako uspešen, ker imata kot ekipna kolega dobro kemijo z vsemi v garaži, v tovarni, na komandnem mestu. Ne bi mogel biti bolj zadovoljen in zato nimam niti najmanjše potrebe po spremembi," je odločno za britanski Sky Sports zatrdil Brown. Dodal pa je, da bi se za Verstappna ali kateregakoli drugega vrhunskega dirkača zagotovo zanimali, če bi jih zapustil Norris ali Piastri.

Letošnje prvenstvo formule 1 se bo nadaljevalo med 22. in 24. majem, ko bo na sporedu VN Kanade na montrealskem dirkališču Gilles Villeneuve.