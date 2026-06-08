Kimi Antonelli se je na VN Monaka prvega tekmeca za zmago otresel že na štartu: v dirkalniku Maxa Verstappna je odpovedal pogonski sklop. Pred dirko je za favorita veljal še Charles Leclerc, a je 10 krogov pred ciljem trčil v zaščitne gume, saj so mu odpovedale zavore. Z novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov imajo ekipe pričakovane začetne težave, na katere niso imune niti največje ekipe.

"Ko sem spustil sklopko, je motor enostavno umrl"

Ko je Max Verstappen (Red Bull) obstal na štartnem mestu, so iz njega bruhale kletvice. Štirikratni svetovni prvak in zmagovalec 71 dirk ni navajen odstopov. ani, predlani in leta 2022 je odstopil po enkrat, v sezoni 2023 pa nikoli. Letos od prvih šestih dirk ni dokončal dveh. "Že v ogrevalnem krogu nekaj ni bilo v redu. Ko sem se pripravljal na štart, je bilo vse že zelo čudno. Obrati sploh niso naraščali. Ko sem pa spustil sklopko, je motor enostavno umrl. Počasi sem speljal samo s pomočjo baterije. Potem je bil pogonski sklop slišati res čudno," je Nizozemec razložil po dirki. Počasi je uspel pripeljati v bokse, kjer je samo še parkiral.

Max Verstappen je po odstopu dirko spremljal v očetovi družbi na eni od jaht v marini. Foto: Guliverimage Po dirki je šef Red Bullove ekipe Laurent Mekies sporočil, da so odkrili razlog za okvaro. Tudi brez tega so imeli v načrtu, da bodo pred dirko v Barceloni, ki bo naslednji konec tedna, zamenjali pogonski sklop v Verstappnovem dirkalniku. V sezoni lahko v posameznem dirkalniku zamenjajo tri ali štiri dele pogonskega sklopa. V Red Bullu s številko 3 bo to prva menjava motorja z notranjim izgorevanjem. "Lahko se le opravičimo Maxu, saj je celoten konec tedna dirkal odlično. Imel je res dobro hitrost," je poudaril Mekies. Nizozemski dirkač je bil v prvi štartni vrsti.

"Ne bom prevzel krivde. Te je*** zavore!"

V Ferrariju Charlesa Leclerca so odpovedale tri od štirih zavor. Foto: Guliverimage

Še precej bolj strt je bil Charles Leclerc (Ferrari), saj je na domači dirki sodil v najožji krog favoritov za zmago. V kvalifikacijah je bil četrti, nato na dirki v igri za tretje mesto, nakar je deset krogov pred ciljem ob letečem štartu trčil v zadnjem zavoju. Tam se je začel luščiti asfalt. Pred njim se je enako zgodilo že Lancu Strollu (Aston Martin). Leclerc je že po radijski zvezi, besen kot ris, imel svoj razlog za odstop: "Ne bom prevzel krivde. Te je*** zavore!" Po dirki je pojasnil: "Od štirih zavor tri niso dobro delovale. To pa v formuli 1 ni nikoli dobra stvar. Sprednja leva je delovala v redu, sprednja desna napol, zadnji dve pa sploh nista delali."

Charles Leclerc je na domači dirki končal z ničlo. Foto: Guliverimage Leclerc je odstop opisal kot nočno moro, a obenem dejal, da so razlog za okvaro odkrili in bo od naslednje dirke naprej uporabljal konfiguracijo zavor, kakršno ima Lewis Hamilton (Ferrari). Izkušeni britanski dirkač je tako v Monaku kot dva tedna prej v Montrealu osvojil drugo mesto in s samim dirkalnikom ni imel nobenih težav. Ostre besede Monačana o zavorah pa niso bile dobro sprejete pri podjetju Brembo, ki jih izdeluje za italijansko ekipo. "Brembo Group je šokiran nad tem, kar se je zgodilo Charlesu Leclercu na VN Monaka, in zelo presenečen nad izjavami dirkača po dirki," so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da Brembo in Ferrari dobro sodelujeta že več kot 50 let.

Leclerc je zdaj že 81 točk za vodilnim v prvenstvu Kimijem Antonellijem (Mercedes), Verstappen pa zaostaja za 113 točk. Naslednja dirka bo 21. junija v Barceloni.

Skupni seštevek (6/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 90

3. George Russell (Mercedes) 88

4. Charles Leclerc (Ferrari) 75

5. Oscar Piastri (McLaren) 60

6. Lando Norris (McLaren) 58

7. Max Verstappen (Red Bull) 43

8. Isack Hadjar (Red Bull) 29

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 26

10. Pierre Gasly (Alpine) 26



1. Mercedes 244 točk

2. Ferrari 165

3. McLaren 118

4. Red Bull 72

5. Alpine 41

6. Racing Bulls 39