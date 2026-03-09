Verstappen bo debitiral na 24 urah Nürburgringa

Nizozemski dirkač Max Verstappen je dan po prvi preizkušnji sezone svetovnega prvenstva formule 1 potrdil, da bo letos nastopil na eni najbolj prestižnih vzdržljivostnih dirk 24 ur Nürburgringa, poroča spletni portal Motorsport.com.

28-letnik je lani pridobil licenco za dirkanje na sloviti stezi Nordschleife, nekaj tednov kasneje pa je tam odpeljal štiriurno dirko serije NLS in zmagal.

Na eni od teh dirk mora nastopiti tudi letos, če se želi udeležiti glavnega konca tedna med 14. in 17. majem. Verstappen bo odpeljal drugo štiriurno preizkušnjo sezone NLS, ki bo 21. marca ravno med velikima nagradama F1 na Kitajskem (15. 3.) in Japonskem (29.).

Verstappen je po prvi dirki sezone F1 v Melbournu, na kateri je z 20. startnega mesta napredoval na končno šesto, potrdil, da bo med sezono F1 dirkal za Red Bullov AMG Mercedes. Dirkalnik si bo delil z Danijem Juncadello, Julesom Gounonom in Lucasom Auerjem.

Štirikratni svetovni prvak v F1 je velik ljubitelj dirkanja v razredih GT, veliko pa z njimi dirka tudi na simulatorjih. Eden največjih izzivov v tem pogledu predstavlja dirkanja na 25-kilometrski stezi v Nürburgringu.

"Nürburgring je zelo poseben kraj. Ni dirkališča, ki bi se lahko primerjal z Nordschleife. Štiriindvajseturna dirka tam je na mojem seznamu želja že dalj časa, zato se veselim tega izziva," portal Motorsport.com navaja vsestranskega Nizozemca.

"Lani sem na srečo dobil licenco za Nürburgring in nato dirkal na deveti postaji sezone NLS. Takšne priprave so neprecenljive, saj smo se veliko naučili, izkušnje pa lahko uporabimo za letošnji preizkušnji," je še dejal Verstappen, zmagovalec 71 dirk F1.

Zahvalil se je Red Bullu in Mercedesu

Svetovni prvak v zaporednih sezonah med letoma 2022 in 2025 se je Red Bullu in Mercedesu zahvalil za podporo, čeprav ima v pogodbi številne klavzule, ki mu omogočajo spogledovanje z različnimi dirkaškimi serijami.

"Imamo zelo močno ekipo ter ogromno podporo Red Bulla in AMG Mercedesa. Zdaj je na nas, da se ustrezno pripravimo pred obema tekmovanjema in izkoristimo ves potencial," je še povedal Nizozemec.

Pred in po prvi dirki za VN Avstralije je precej bolj kritično govoril o novih pravilih in dirkalnikih F1, ki so zaradi ravnotežja med delom motorja z električno energijo in običajnim pogonskim sklopom spremenili dirkanje in tudi razmerja moči.

"Kot sem vselej dejal, zelo rad dirkam, ampak na določeni točki je lahko vsega preveč. Mislim, da so pri F1 in Mednarodni avtomobilistični zvezi pripravljeni poslušati dirkače in le upam lahko, da bodo kaj tudi spremenili," je v izjavi za ESPN razlagal Verstappen.

"Saj nisem edini, ki meni tako. Želimo le najboljše za šport. Nismo kritični le zato, da smo kritični. Želimo si, da bi bila to formula 1 na steroidih, iskreno pa tega v Melbournu nismo doživeli," je končal Verstappen in spomnil na svojo izjavo med testiranji, da bo letošnja sezona F1 kot "formula E na steroidih".

Preberite še: