Pred tritedenskim poletnim premorom bodo dirkači formule 1 ta konec tedna odpeljali še 11. dirko sezone, veliko nagrado Madžarske. V zadnjih dveh letih jo je dobila ekipa McLaren, letos je favorit Mercedes, zmagovalec osmih letošnjih dirk, možnosti za zmago pa ima v nedeljo ob 15. uri Ferrari. V središču pozornosti bo tudi najslabša ekipa sezone Aston Martin, ki je na Hungaroring prišla z B različico svojega dirkalnika.

Štart lanske dirke na Madžarskem. Foto: Reuters Za avstrijskim Red Bull Ringom in italijansko Monzo je dirka na Hungaroringu tretja najbližja Sloveniji in jo zato vsako leto obišče precej Slovencev. Letos pomeni polovico sezone, 11. od trenutno predvidenih 22 dirk. Zaključek sezone je sicer zaradi stanja v Izraelu in Iranu še naprej negotov. Zadnji dve dirki sta namreč v Katarju in Abu Dabiju, spomladi so že odpovedali Bahrajn in Savdsko Arabijo. Nekaj časa je bila sicer ideja, da bi eno od teh dveh dirk ob koncu leta dodali nazaj na koledar.

Časovnica VN Madžarske:



Petek, 24. julij

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 25. julij

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 26. julij

15.00 dirka

Lani je na Hungaroringu zmagal Lando Norris. Foto: Reuters Na Hungaroringu dirkajo že 40 let, v prvih letih so tu zmagovali Nelson Piquet, Ayrton Senna in Nigel Mansell. Z osmimi zmagami je danes na stezi pri Budimpešti najuspešnejši Lewis Hamilton, ki pa pri naših vzhodnih sosedih ni zmagal od leta 2020. Pred dvema letoma je sicer prav na Madžarskem zadnjič osvojil najboljši štartni položaj. Lani je to tu uspelo Charlesu Leclercu, nakar je dirko dobil poznejši svetovni prvak Lando Norris. Prav McLaren je s 13 zmagami najuspešnejša ekipa na tem dirkališču.

Zadnjih šest zmagovalcev na Hungaroringu:



2025 - Lando Norris (McLaren)

2024 - Oscar Piastri (McLaren)

2023 - Max Verstappen (Red Bull)

2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Esteban Ocon (ALpine)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Hamilton: Mercedes je še vedno tisti, ki ga je treba premagati

Lani je na Hungaroringu Lewis Hamilton začel obupavati nad Ferrarijem. Foto: Reuters Hamilton, ki je bil na Madžarskem kar devetkrat na prvem štartnem položaju, je bil pred letom dni prav tu na najnižji točki svoje kariere. Povsem obupan je bil nad lanskim Ferrarijevim dirkalnikom. Pravi, da bo nekega dne posnel dokumentarec in povedal vse, kaj je doživljal tisti konec tedna. A danes je situacija povsem drugačna. Letošnji dirkalnik mu precej bolj ustreza, z njim je v Barceloni tudi zmagal. Še več: na desetih letošnjih dirkah Britanec ni bil nikoli slabši kot šesti, ima pet uvrstitev na zmagovalni balkon, v skupnem seštevku je tako na drugem mestu, samo 65 točk za vodilnim Kimijem Antonellijem (Mercedes), ki je zmagal na šestih dirkah.

Ferrariju bi ozka, zavita in dokaj počasna steza morala ustrezati. Hamilton se z zmago vendarle ne želi na glas spogledovati. "Ničesar nočem sklepati. Za nami sta dve dirki, ki bi ju lahko zmagali. Če bi imel popoln konec tedna. Ta konec tedna tako kot prvo nočem delati napak. Imamo pa dirkalnik, ki je konkurenčen. Mercedes je še vedno tisti, ki ga je treba premagati. Ne bo lahko. Napredovali smo in upam, da se lahko borimo z njimi."

Skupni seštevek (10/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 204 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 159

3. George Russell (Mercedes) 154

4. Charles Leclerc (Ferrari) 126

5. Lando Norris (McLaren) 103

6. Oscar Piastri (McLaren) 92

7. Max Verstappen (Red Bull) 91

8. Isack Hadjar (Red Bull) 60

9. Pierre Gasly (Alpine) 42

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 39



1. Mercedes 358 točk

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull 151

5. Alpine 61

6. Racing Bulls 61

Alonso: Nobena posodobitev ne more biti tako dobra, da bi lahko nadoknadili ta zaostanek

Fernando Alonso ne pričakuje, da bi se lahko potegovali za višja mesta, niti za preboj v drugi del kvalifikacij. Foto: Reuters Ta konec tedna bo v središču pozornosti tudi najslabša ekipa sezone Aston Martin. Z nekaj sreče je Fernando Alonso v Monaku sicer osvojil eno točko, a njihova realnost prvih deset dirk so bili odstopi ali pa prihod v cilj z dvema krogoma zaostanka. A inženirski genij Adrian Newey je dirkalnik zdaj zasnoval skoraj na novo. In vsi nestrpno pričakujemo, ali bo B različica vendarle boljša.

"Silverstone in Spa sta bila za nas najtežja. Mislim, da je bil že prvi pred nami dve sekundi na krog hitrejši. Nobena posodobitev ne more biti tako dobra, da bi lahko nadoknadili ta zaostanek. Zato ne pričakujem, da bomo kaj višje," je bil od prihodu na Hungaroring pesimističen španski dirkač, ki bo čez nekaj dni dopolnil 45 let. "Bo pa veliko odvisno tudi od dirkališč. Morda je Budimpešta lahko bolj prijazna do nas, ker moč motorja ni tako pomembna. Imamo namreč posodobljen dirkalnik, ne pa tudi motor" Aston Martin potrebuje tudi boljši Hondin pogonski sklop. Tega pa bodo dobili na naslednji dirki, ko se bo po premoru sezona nadaljevala z veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu med 21. in 23. avgustom.