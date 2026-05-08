Avtor:
STA

Petek,
8. 5. 2026,
19.51

Formula 1

Petek, 8. 5. 2026, 19.51

V formuli 1 za sezono 2027 predlagali povečanje moči bencinskim pogonskim enotam

Miami Andrea Kimi Antonelli Mercedes | Foto Reuters

V tekmovanju formule 1 bodo v naslednji sezoni spremenili pravila tako, da bodo pogonske enote imele več moči pri bencinskem delu in manj pri električnem, je po današnjem sestanku krovne zveze Fie, vodij ekip in proizvajalcev motorjev sporočilo vodstvo tekmovanja.

Danes so predstavniki ekip, krovne zveze Fie in proizvajalcev motorjev izvedli sestanek, na katerem so se okvirno dogovorili za spremembe pravil. Te bodo morali sicer še potrditi svet Fie, pa tudi proizvajalci motorjev.

Kot je sporočilo vodstvo formule 1, so se načeloma že dogovorili za spremembe pravil, ki se nanašajo na pogonske sklope, kar naj bi prispevalo k večji varnosti dirkačev, pa tudi večji tekmovalnosti in izenačenosti udeleženih dirkalnikov.

Po tem predlogu bodo povečali moč bencinske pogonske enote za 50 kW, medtem ko bi se moč električnega dela oziroma sistema za zbiranje energije zmanjšala za prav toliko.

V tej sezoni so se pravila sicer že temeljito spremenila, vendar je po sedanji delitvi moči razmerje med bencinskim in električnim pogonskim delom razdeljeno na enakovredni polovici. Po novem predlogu bi se lahko tehtnica nagnila v prid bencinskega dela do 60 odstotkov, kar bi odgovarjalo številnim dirkačem, saj so se v uvodnem delu sezone mnogi pritoževali, da ne vozijo več dirkalnikov s stopalko za plin, ampak morajo gledati, kako bodo uporabili baterijo.

