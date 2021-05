Umrl ameriški dirkač formule 1

Umrl je Bobby Unser, upokojeni ameriški dirkač, dirkal je tudi v formuli 1, ki je med letoma 1963 in 1981 sodeloval na dirki Indianapolis 500 in jo trikrat dobil, in sicer v treh različnih desetletjih, v letih 1968, 1975 in 1981. Bil je star 87 let, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.