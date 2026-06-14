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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
17.52

Osveženo pred

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Natisni članek
24 ur Le Mansa Toyota

Nedelja, 14. 6. 2026, 17.52

1 ura, 33 minut

24 ur Le Mansa

Toyota zmagala na dirki 24 ur Le Mansa

Avtor:
STA

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Toyota, 24 ur Le Mansa | Prestižne zmage so se veselili Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Nizozemec Nyck de Vries. | Foto Reuters

Prestižne zmage so se veselili Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Nizozemec Nyck de Vries.

Foto: Reuters

Moštvo Toyota je osvojilo prvo mesto na letošnji dirki 24 ur Le Mansa. Za zmagovito ekipo so nastopili Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Nizozemec Nyck de Vries.

Drugo mesto je zasedel BMW v postavi Robin Frijns, Rene Rast in Sheldon van der Linde, tretje pa še ena ekipa Toyote, ki so jo tvorili Sebastien Buemi, Brendon Hartley in Ryo Hirakawa. Med prvih osem ekip se je sicer zvrstilo kar šest različnih moštev.

Letošnja tradicionalna preizkušnja v Le Mansu je bila izjemno napeta in razburljiva. Ekipe so se po vsakem postanku v boksih izmenjavale v vodstvo, v prelomnih trenutkih pa je pobudo prevzela ekipa Toyote. Devetintridesetletni dirkač iz dežele vzhajajočega sonca Kobayashi se je v zadnjih treh urah prebil na čelo kolone in prvi prečkal ciljno črto.

"Na tej dirki je prekleto težko zmagati. Moja moštvena kolega sta bila izjemna, opravili smo neverjetno delo," je po končni zmagi dejal 42-letni Conway, član zmagovite ekipe Toyote na dirki 24 ur Le Mansa iz leta 2021.

Slavje Toyote za prvo in tretje mesto. | Foto: Reuters Slavje Toyote za prvo in tretje mesto. Foto: Reuters

"Med dirko sem večkrat pomislil, da nimamo nobenih možnosti za zmago. Imeli smo predrto pnevmatiko, zaradi težav s senzorjem tudi hitrost našega dirkalnika na ravninah ni bila optimalna. A dirka v Le Mansu ni končana, dokler je ni zares konec," je dodal 31-letni de Vries.

Toyota je na letošnji dirki končala prevlado Ferrarija, verižnega zmagovalca med letoma 2023 in 2025.

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