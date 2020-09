Tim Gajser v Italiji pod pričakovanji

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva za v Faenzi v razredu MXGP osvojil šesto mesto. Gajser je bil osmi v prvi vožnji in peti v drugi. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Gajser je v prvi vožnji slabo začel in moral napadati iz ozadja, potem je prišel že do šestega mesta, a padel in bil na koncu osmi. Bolje je šlo v drugi vožnji, a vendarle ni mogel priti povsem do vrha, na koncu je iztržil peto mesto.