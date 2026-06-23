Tim Gajser po nedeljski VN Italije v Montevarchiju ni mogel skriti razočaranja, pa so ga vsi v ekipi bodrili. "Lahko grem naprej z dvignjeno glavo. Bi si pa želel zmagati." Smola se ga drži zadnje štiri dirke. "Ni se enostavno resetirati in priti na naslednjo tekmo poln samozavesti, poln motivacije." Na prvenstvu ima že 120 točk zaostanka za vodilnim Lucasom Coenenom. "Se ne obremenjujem s tem. Letos je glavni cilj, da pripeljemo motor na res visoko raven. In potem naslednje leto startamo z najvišjimi cilji." Je bil pa navdušen, da sta bila z Janom Pancarjem na sobotnih kvalifikacijah prvi in drugi.

Tim Gajser je prvič z Yamaho dobil kvalifikacijsko vožnjo. Foto: Yamaha Racing Za motokrosisti je devet od 19 dirk letošnjega svetovnega prvenstva. Prva sezona na Yamahi je za Tima Gajserja za zdaj polna vzponov in padcev. Čeprav je minuli konec tedna dobil kvalifikacijsko vožnjo na VN Italije v Montevarchiju in tudi drugo vožnjo na dirki, pa je zaradi ničle v prvi vožnji (21. mesto) osvojil le deveto mesto in razočaranja ni mogel skriti. Pa so ga vsi v ekipi hrabrili. "Glavo gor," mu je pred bivalnikom dejal lastnik belgijske ekipe, ki ima Yamahino tovarniško podporo, Hans Corvers. Osmo, tretje, tretje, osmo, drugo, deveto, sedmo, četrto in deveto mesto so Timove letošnje uvrstitve.

Najboljši rezultat je dosegel v Trentinu z drugim mestom, pa je imel počeni dve rebri po padcu na Sardiniji. Nato je bil v Franciji tretji v prvi vožnji, v drugi pa je padel in si poškodoval mišico na kolenu. V Nemčiji znova: ena vrhunska vožnja (drugo mesto) in ena ponesrečena (19.). Zato ga tako zelo žre, saj ve, da bi že lahko osvojil kakšno zmago. "Zadnjih nekaj dirk je hitrost zelo dobra, a start je zelo pomemben. Vsi smo spredaj zelo hitri in je težko narediti razliko. Vseeno lahko tudi s te dirke vzamem veliko pozitivnih stvari. Lahko grem naprej z dvignjeno glavo. Bi si pa želel zmagati. Občutek sem imel, da sem bil eden hitrejših na tej progi. Ampak bom moral še malo počakati," je iskreno odgovarjal v pogovoru za Sportal v paddocku proge Miravalle.

"Se pa po takih težkih dirkah ni lahko resetirati"

Ko se bo vse poklopilo, lahko začne zmagovati. Foto: Yamaha Racing Naslednja priložnost za prvo zmago z Yamaho bo že prihajajoči konec tedna, ko je na sporedu VN Portugalske. Letos v Aguedi naj ne bi bilo toliko dežja in blata kot v prejšnjih dveh letih. "Gremo nazaj na delo! Ta teden, v sredo, bomo znova malo testirali, še vedno delamo na motorju. Še ni to to. A delamo male stopničke v pravo smer." Vesel je, da ima toliko podpore v sami ekipi. "Saj vsi vidijo, da moramo še delati, da so še rezerve, sploh pri motorju, na startih. Ko se bo vse sestavilo, bomo zelo hitri in lahko zmagujemo na dirkah. Še naprej bomo trdo delali. Se pa po takih težkih dirkah ni lahko resetirati. Ko imaš toliko zaporednih dirk, ko sam narediš napako ali pa imaš smolo. Ni se enostavno resetirati in priti na naslednjo tekmo poln samozavesti, poln motivacije. Ampak to poskušam narediti in tudi zdaj bom. Čez teden bomo trdo delali in dali konec tedna vse od sebe."

"Če bo vse normalno, je prvenstvo ..."

Po dirki v Italiji se motokrosisti že ta teden selijo na zahod Evrope, na Portugalsko. Foto: Yamaha Racing

V skupnem seštevku ima 329 točk, kar je 120 točk manj od vodilnega Lucasa Coenena (KTM). Sam je realno pogledal na lestvico: "Imam že štiri ali pet ničel. Če bo vse normalno, je prvenstvo ..." izgubljeno. Svoj šesti svetovni naslov neuspešno napada od zadnje šampionske sezone 2022. Najbližje je bil leta 2024, ko je lovoriko izgubil šele na zadnji dirki. "Se ne obremenjujem s tem. Letos je glavni cilj, da pripeljemo motor na res visoko raven. In potem naslednje leto startamo z najvišjimi cilji. A imamo letos še 10 tekem in bom dal vse od sebe, da zmagam na vsaj nekaj dirkah. Mislim, da si to tako jaz kot ekipa zaslužimo, saj res trdo trdo delamo."

Pancar: Vesel, da sem zdaj spet stoodstoten in se lahko borim s tovarniškimi vozniki

Jan Pancar je bil v Montevarchiju osmi. Foto: Goran Krošelj/AMZS A minuli konec tedna je bil sredi Toskane vseeno zgodovinski za slovenski motokros. Na kvalifikacijski vožnji je bil Gajser prvi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa drugi. Na dirki je nato najboljši zasebnik v konkurenci osvojil osmo mesto. Odlično se je kosal z vozniki tovarniških ekip. "Res je bilo zgodovinsko. Prvi in drugi na svetovnem prvenstvu Slovenca! In to v taki konkurenci, kot je letos. To je bilo res zelo lepo videti. Dobro se je pokazal. Janu take proge res ležijo. Ko je zelo trda podlaga, ko je treba biti zelo previden na stopalki za plin. Imel je res dobre vožnje. Vedno je tako, da začne sezono počasi, nato pa stopnjuje proti koncu," je o rojaku povedal Gajser.

Pancar je v skupnem seštevku 15., je bil pa na zadnjih štirih vožnjah vselej v prvi deseterici. Njegova najboljša uvrstitev v MXGP je sicer peto mesto s Kitajske 2024, a takrat je bila konkurenca okrnjena. Lani je bil petkrat na dirki v deseterici, najboljši sedmi v Trentinu in na Švedskem. A se zdi, da sta letošnji osmi mesti iz Latvije in Italije vredni še več, saj je konkurenca precej številčnejša kot lani. Pa še na kvalifikacijah je v soboto dobil start, tako imenovani "hole shot". "Res je vsako leto težja konkurenca. Na začetku sezone me je tista zastrupitev kar dobro zdelala in nisem bil stoodstoten. In če si en korak za drugimi, si namesto osmi 15. Sem vesel, da sem zdaj spet stoodstoten in se lahko borim s tovarniškimi vozniki." Priložnost za novo uvrstitev v prvo deseterico vidi tudi to nedeljo na Portugalskem. "Proga mi je všeč, je zelo lepa. Upam, da bo tudi vreme lepo."