Tim Gajser je teden dni treniral na mivki v Belgiji in je tako še bolje pripravljen za VN Sardinije, ki se je s petkovim treningom starta začela na progi pri vasi Riola Sardo. Tu petkratni svetovni prvak preživi večji del zimskih priprav. "Dobro poznam progo in mi je tudi všeč. Rad bi imel dobre starte in nato užival v dirkanju. Ko sem zadovoljen in uživam, sem tudi hiter," sporoča Gajser, ki zmage tu še nima. Jan Pancar v razredu MXGP pa v Rioli še nima vrhunskega rezultata. Na progi bomo spremljali še dva Slovenca: Jako Peklaja v razredu MX2 in na dirki evropskega prvenstva do 125 kubikov Alexa Novaka.

Samo 23 točk med prvimi šestimi

Lucas Coenen je vodilni v prvenstvu MXGP. Foto: KTM Z dirko na zahodni sardinijski obali se ta konec tedna nadaljuje letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu, ki je bilo na prvih treh dirkah elitnega razreda MXGP izenačeno in nepredvidljivo kot že dolgo ne. Tako po devetih odpeljanih vožnjah prvih šest v skupnem seštevku loči le 23 točk. Vodi najmlajši med njimi Lucas Coenen (KTM), šesti pa je aktualni prvak in najstarejši Romain Febvre (Kawasaki). V tej šesterici je tudi Tim Gajser (Yamaha), ki se je v Argentini, Španiji in Švici še privajal na nov motor in novo ekipo. Čeprav je za zdaj odpeljal le štiri res dobre vožnje, pa je dvakrat stal na zmagovalnem balkonu. Tako v Španiji kot Švici je bil po zaslugi izvrstne druge vožnje tretji. Kako širok je za zdaj krog kandidatov za zmage in stopničke priča tudi podatek, da smo na prvih treh dirkah videli tri različne zmagovalce: ob Coenenu še oba nova člana stare Timove ekipe tovarniške Honde, Jeffreyja Herlingsa in Toma Vialla.

MXGP, skupni seštevek (3/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 136 točk

2. Tom Vialle (Honda) 129

3. Jeffrey Herlings (Honda) 124

4. Maxime Renaux (Yamaha) 117

5. Tim Gajser (Yamaha) 116

6. Romain Febvre (Kawasaki) 113

7. Andrea Adamo (KTM) 84

8. Ruben Fernandez (Honda) 83

…

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 32

Gajser in Pancar progo v Riolu dobro poznata. Foto: Damjan Končar/AMZS Peščena proga na Sardiniji je Slovencema v MXGP, Timu Gajserju in Janu Pancarju (TEM JP253 KTM), dobro znana, saj tu opravita tudi del zimskih priprav. Petkratni svetovni prvak običajno tu trenira vsaj mesec in pol. Riola Sardo dirko svetovnega prvenstva sicer gosti od leta 2021. Gajser je bil do zdaj po enkrat drugi, tretji (lani), sedmi in 12. Pancar je bil v razredu MXGP na Sardiniji 18. in 24. Začetek sezone za zasebnika z Dolenjske ni bil najboljši, saj je imel precej nesreče tako z zdravjem kot motorjem. Tako ga 10., 23. in 11. mesto ni zadovoljilo. V skupnem seštevku je 15., vemo pa, da cilja na prvo deseterico.

Gajser: Gremo v pravo smer, tako da sem zadovoljen

Tim Gajser si želi sproščene vožnje in dobrega ritma že od sobotnih kvalifikacij naprej. In seveda dobrega starta. Foto: Yamaha Racing Da bi Gajser na sardinijski mivki dosegel svojo 53. zmago na svetovnem prvenstvu in prvo z Yamaho se torej zdi malo verjetno. A vemo, da je v zadnjih letih na mivki zelo napredoval. Nenazadnje pa je po dirki v Švici za teden dni odpotoval na trening v Belgijo. Tam domuje njegova nova ekipa, ki ima Yamahino tovarniško podporo. "V Belgiji sem teden dni treniral in testiral. Rekel bi, da je bil zelo produktiven teden. Gremo v pravo smer, tako da sem zadovoljen. Riole se že veselim. Pozimi veliko časa preživimo na Sardiniji, tako da sem na tej progi naredil že veliko krogov. Dobro poznam progo in mi je tudi všeč. Rad bi imel dobre starte in nato užival v dirkanju. Ko sem zadovoljen in uživam, sem tudi hiter. Tak je načrt," je pred potjo na Sardinijo dejal Gajser. Na prvih treh postajah sezone je zares užival in se boril za najvišja mesta šele v drugi vožnji. Prvi favorit Sardinije je Herlings, ki je na mivki že od nekdaj vrhunski. Nizozemec je minuli konec tedna odpeljal kar dve dirki, eno v Angliji in eno doma. Na obeh je zmagal.

Na Sardiniji štirje slovenski vozniki in tudi najboljša voznica

Prvič letos bo na dirki svetovnega prvenstva MX2 dirkal mladi Jaka Peklaj. Foto: Aleš Fevžer V Rioli bosta ob Gajserju in Pancarju dirkala še dva slovenska voznika, vsak s svojo družinsko ekipo. Prvič letos bo na svetovnem prvenstvu MX2 nastopil Jaka Peklaj (Husqvarna), tretji član slovenske reprezentance, ki je jeseni na pokalu narodov osvojila zgodovinsko peto mesto. Na evropskem prvenstvu EMX125 pa bo tretjič dirkal 14-letni Alex Novak (Yamaha). V Andaluziji se ni uvrstil na dirko štirideseterice, v Švici pa mu je to uspelo in je s sedmimi točkami osvojil 23. mesto.

Tretjič letos bo na dirki svetovnega prvenstva MX2 dirkala tudi najboljša voznica na svetu Lotte Van Drunen (Yamaha). Edina v konkurenci moških je bila v Švici 26., v Andaluziji pa 21. Te dirke zanjo štejejo predvsem kot dokazovanje med moškimi in najboljši trening pred začetkom ženskega svetovnega prvenstva konec maja v Franciji.