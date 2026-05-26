M. P.

Torek,
26. 5. 2026,
20.20

Osveženo pred

10 minut

Francoski motokrosist je padel na nedeljski VN Francije

Thibault Benistant po poškodbi hrbtenice operiran

Thibault Benistant | Thibault Benistant je letos novinec v močnejšem razredu MXGP in dirka za privatno ekipo Motoblouz. | Foto Guliverimage

Thibault Benistant je letos novinec v močnejšem razredu MXGP in dirka za privatno ekipo Motoblouz.

Foto: Guliverimage

Na nedeljski VN Francije v svetovnem prvenstvu v motokrosu jo je najhuje skupil Thibault Benistant. Poškodoval si je hrbtenico oziroma tretje in četrto vretence. V torek zjutraj je bil operiran v Toulousu. "Operacije T3/T4 je šla v redu. Začnimo zdaj s to bitko."

Tim Gajser Francija Yamaha
Sportal Gajser: Koleno me zelo boli. Ko pridem domov, bom naredil preiskave.

Nedeljska dirka svetovnega prvenstva v motokrosu v Franciji je terjala visok davek. V elitnem razredu MXGP smo videli več grdih padcev, na tleh sta bila tudi Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Novih informacij o njunem stanju ni. Pancar je že takoj po dirki sporočil, da je z njim vse v redu. Gajserja je bolelo koleno in je moral na preiskave. Zelo resno pa jo se skupil francoski motokrosist Thibault Benistant (Honda Motoblouz). Padel je v prvem krogu prve vožnje in obležal na progi, kjer so mu več krogov pomagali reševalci. Nato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Toulousu.

Thibault Benistant | Foto: Guliverimage Thibault Benistant Foto: Guliverimage V motokrosu se o poškodbah in diagnozah ne govori veliko, zato smo še danes brez točnih podatkov, kako resno je z njim. A sporočila podpore, ki mu jih že dva dni pošilja svet motokrosa, dajejo vedeti, da je zelo resno. Še največ je povedal Romain Febvre (Kawasaki): "Ležal je na tleh. Rumene zastave so bile dvignjene vsaj pet krogov. Bil je nezavesten. Ni čutil noge. Moral je na helikopter." 

Dva dni pozneje se je z informacijami oglasila Benistantova ekipa Honda Motoblouz, a ni podala točne diagnoze. "Kar dolgo je nepremičen ležal na progi, nakar so ga odpeljali v mobilni zdravniški center in nato s helikopterjem v bolnišnico v Toulouse. Tam je danes zjutraj prestal operacijo. Prezgodaj je za ocene, a telo športnika včasih lahko preseneti zdravniško osebje. Celotna ekipa mu tako kot družina in prijatelji stoji ob strani v teh težkih časih."

"Operacija T3/T4 je šla v redu. Začnimo zdaj s to bitko."

Se je pa zdaj Thibault sam oglasil prek Instagrama. Objavil je fotografijo z bolniške postelje in kratek zapis: "Operacija T3/T4 je šla v redu. Začnimo zdaj s to bitko. Hvala za vsa sporočila." Iz tega torej sklepamo, da si je poškodoval hrbtenico, torej tretje in četrto vretence. Lahko pa samo ugibamo, ali ne čuti nog. Pod objavo na Instagramu se mu zdaj že vrstijo nova sporočila podpore. Dobre želje mu pošiljajo Lucas Coenen, Andrea Adamo, Maxime Renaux, Jeffrey HerlingsTom Vialle, Johan Zarco, Ken Roczen, Antonio Cairoli ...

