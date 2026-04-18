Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Sobota,
18. 4. 2026,
17.00

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51

Natisni članek

Tjaš Jelovšek Alex Novak Jaka Peklaj Kawasaki Romain Febvre Lucas Coenen Ruben Fernandez Tom Vialle Jeffrey Herlings Honda KTM Yamaha Jan Pancar Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros

MXGP Trentina, kvalifikacijska vožnja

Slovenci že v Trentinu, trening za Gajserja in Pancarja ni bil obetaven

Tim Gajser ta konec tedna nastopa v barvni shemi legendarnega Valentina Rossija. | Foto Guliverimage

Tim Gajser ta konec tedna nastopa v barvni shemi legendarnega Valentina Rossija.

Foto: Guliverimage

Ob 17.25 je na sporedu kvalifikacijska vožnja na veliki nagradi Trentina, na najbolj slovenski dirki v koledarju svetovnega prvenstva MXGP. Že v soboto je v Pietramurati množica slovenskih navijačev. Rezultati treninga pa niso najbolj obetavni.

Jan Pancar | Foto: Daniel Novakovič/STA Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Po oblačnem jutru je motokrosiste in navijače pod pečinami v Pietramurati pričakalo sončno popoldne s temperaturami prek 20 stopinj Celzija. Že dan pred dirko se je v slovenskem zavoju zbralo več sto navijačev Tima Gajserja (Yamaha) in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM), še precej več pa jih pričakujemo v nedeljo (iz Ljubljane je do prizorišča štiri ure in pol vožnje). Obet z vožnje na čas ni bil najbolj obetaven. Na prvih treh mestih so bili vozniki Hondine tovarniške ekipe, Ruben Fernandez pred Jeffreyjem Herlingsom in Tomom Viallom. Gajser je postavil deseti čas, Pancar pa 13. Ti rezultati pomenijo vrstni red izbire štartne rampe za kvalifikacijsko vožnjo, ki se v razredu MXGP začne ob 17.25.

Z rdečo številko vodilnega v prvenstvu MXGP nastopa Timov dober prijatelj Lucas Coenen. Foto: Guliverimage

V MX2 kvalifikacije Sachi Coenenu, Peklaj predzadnji

Simon Längenfelder je vodilni v prvenstvu MX2. Foto: Guliverimage Pred tem so kvalifikacije odpeljali vozniki v razredu MX2, kjer ta konec tedna – prvič letos – nastopa Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Na treningu na čas je bil 27., skoraj osem sekund počasnejši od najhitrejšega. Če bi nastopal na dirki evropskega prvenstva (EMX250), se mu z doseženim časom ne bi uspelo prebiti na dirko štirideseterice. Kvalifikacije je nato 19-letnik s krogom zaostanka končal na predzadnjem 29. mestu. Še petič letos je bil v soboto najboljši Sacha Coenen (KTM), vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa je bil tretji.

Novak in Jelovšek se nista prebila na dirko EMX125

Alex Novak Foto: Matej Podgoršek Ta konec tedna v Trentinu namreč poteka tudi dirka evropskega prvenstva, kjer smo imeli dva predstavnika v razredu EMX125. Ni pa se jima uspelo prebiti na dirko štirideseterice. V skupini B vožnje na čas je bil Tjaš Jelovšek 21., Alex Novak pa 24. Prosti trening je bil za Novaka precej obetavnejši, saj je bil dve sekundi in pol hitrejši. V vožnji na čas so mu nato ponagajale rumene zastave.

Dirka za veliko nagrado Trentina, peta letošnja v svetovnem prvenstvu MXGP in MX2, bo v nedeljo popoldne. Prva vožnja v MX2 bo ob 13.15, druga ob 16.10, ob 14.15 in 17.10 pa bodo dirkali v MXGP. Lani je tu zmagal Tim Gajser, kar je bila njegova 52. zmaga v svetovnem prvenstvu, zadnja s Hondo pred poškodbo rame. To nedeljo, 19. aprila, bo minilo natanko 11 let od njegove prve zmage v MX2. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
