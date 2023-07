Mercedes neobvladljiv, preseneča ekipa, ki obeležuje 800. dirko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec 42 dirk formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je na prvem treningu v Silverstonu, kjer je bila leta 1950 prva dirka tega tekmovanja, pokazal, da je prvi in edini favorit za zmago na nedeljski deseti dirki letošnjega prvenstva. Britanske VN ni še nikoli osvojil. Če jo bo to nedeljo, bo zmagal na šesti dirki zapored, kar denimo ni nikoli uspelo Lewisu Hamiltonu, zmagovalcu rekordnih 103 dirk. Na manj kot pol sekunde sta se Nizozemcu približala samo ekipni kolega Sergio Perez in Alex Albon (Williams).

Alex Albon z Williamsom, ki je slavnostno poslikan ob 800. dirki te britanske ekipe. Foto: Reuters Ekipa Williams ta konec tedna obeležuje svojo 800. dirko v formuli 1, zato imajo tudi nekoliko drugačno poslikavo dirkalnika. Britanski dirkač s tajskimi koreninami in tajsko licenco je za Verstappnom zaostal slabe pol sekunde. Zanimivo: na ravninah je bil celo najhitrejši, je pa Williams aerodinamično toliko slabši v zavojih. Če je lahko Albon zadovoljen z začetkom dirkaškega konca tedna, pa ne moreta biti Hamilton in George Russell. Z obvladovanjem svojega Mercedesa sta imela ogromno težav in z debelo sekundo zaostanka sta bila na 12. oziroma 14. mestu. Slab obet za domača aduta.

VN VB, 1. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,600

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,448

3. Alex Albon (Williams) +0,489

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,668

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,680

6. Esteban Ocon (Alpine) +0,719

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,757

8. Lando Noris (McLaren) +0,841

9. Lance Stroll (Aston Martin) +0,871

10. Oscar Piastri (McLaren) +1,058

11. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,091

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,168

13. Pierre Gasly (Alpine) +1,228

14. George Russell (Mercedes) +,1274

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,490

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,492

17. Logan Sargeant (Williams) +1,524

18. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,721

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,785

20. Nico Hülkenberg (Haas) +1,991

Mercedes je bil na prvem treningu tako težko vodljiv in nemiren, da sta dirkača komaj vozila skozi zavoje. Foto: Reuters

Drugi trening sledi v petek ob 17. uri, kvalifikacije bodo v soboto ob 16.00, ob isti uri pa v nedeljo še osrednji dogodek − dirka.