Četrto od šestih letošnjih šprinterskih dirk svetovnega prvenstva formule 1 je dobil Kimi Antonelli (Mercedes). Vodilni v letošnji sezoni je v osmem krogu prehitel 22 let starejšega Lewisa Hamiltona (Ferrari). Za njima smo videli še več prehitevanj za mesta od tri do sedem. Glavni del dirkaškega konca tedna v britanskem Silverstonu šele sledi, ob 17.00 najprej kvalifikacije za osrednjo nedeljsko dirko.

Na začetku sezone je imel Ferrari najboljše štarte, na šprintu v Silverstonu pa ne. Lewis Hamilton je komaj v prvem zavoju za sabo zadržal Kimija Antonellija (Mercedes), Charles Leclerc pa je v drugem dirkalniku s poskočnim konjičem nazadoval na sedmo mesto. Sedemkratni svetovni prvak si je v nekaj zavojih privozil dobro sekundo prednosti, v naslednjih krogih pa je rasla tudi prednost mladega Italijana pred ostalimi tekmeci. V uvodnih krogih so si namreč kar sledila prehitevanja za mesta ob tri do sedem. Vpleteni so bili George Russell (Mercedes), oba dirkača McLarna, Max Verstappen (Red Bull) in Leclerc.

Kimi Antonelli je prvič dobil šprintersko dirko. Foto: Reuters V sedmem od 17 krogov se je začel dvoboj za zmago. Prvi napadi 19-letnika še niso bili uspešni, v osmem krogu pa je vendarle švignil mimo 22 let starejšega tekmeca (pred zavojem Stowe). In tako je Antonelli z dobrima dvema sekundama prednosti pred Hamiltonom osvojil svojo sploh prvo šprintersko zmago v formuli 1 in novih osem točk v boju za naslov svetovnega prvaka. Tretje mesto je osvojil Lando Norris (McLaren), ki je v prvih krogih pridobil tri mesta. V zaključku dirke sta se Russell in Leclerc prebila pred Verstappna.

VN VB, šprinterska dirka:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +2,7

3. Lando Norris (McLaren) +9,7

4. George Russell (Mercedes) +10,6

5. Charles Leclerc (Ferrari) +12,6

6. Max Verstappen (Red Bull) +16,5

7. Oscar Piastri (Mclaren) +17,5

8. Liam Lawson (Racing Bulls) +30,2

9. Isack Hadjar (Red Bull) +30,9

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +35,1

11. Pierre Gasly (Alpine) +40,2

12. Franco Colapinto (Alpine) +41,0

13. Nico Hülkenberg (Audi) +41,6

14. Gabriel Bortoleto (Audi) +42,4

15. Oliver Bearman (Haas) +45,7

16. Esteban Ocon (Haas) +49,8

17. Carlos Sainz (Williams) +50,3

18. Alex Albon (Williams) +50,7

19. Valtteri Bottas (Cadillac) +75,1

20. Fernando Alonso (Aston Martin) +91,8

21. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

22. Sergio Perez (Cadillac) +1 krog



Glavni del devetega letošnjega dirkaškega konca tedna se šele začenja. Ob 17. uri sledijo kvalifikacije za osrednjo dirko, ko zmagovalec dobi 25 točk. Štart te bo v nedeljo ob 16.00.

Skupni seštevek po šprinterski dirki (8/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 179 točk

2. George Russell (Mercedes) 136

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 132

4. Oscar Piastri (McLaren) 82

5. Lando Norris (McLaren) 85

6. Charles Leclerc (Ferrari) 83

7. Max Verstappen (Red Bull) 76

8. Isack Hadjar (Red Bull) 42

9. Pierre Gasly (Alpine) 41

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 31



1. Mercedes 315 točk

2. Ferrari 215

3. McLaren 167

4. Red Bull 118

5. Alpine 57

6. Racing Bulls 45