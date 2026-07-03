"Dirkalnik je bil res odličen," je po zmagi na kvalifikacijah za šprint dejal Lewis Hamilton, potem ko je v četrtek razlagal, da Ferrari na hitri stezi v Silverstonu nima možnosti za najvišja mesta. "Smo pred Mercedesom in Red Bullom, ki imata močnejši pogonski sklop. Zato sem tako ponosen na našo ekipo. To je res veliko presenečenje," se je dosežku čudil sedemkratni svetovni prvak. Bil je 11 tisočink hitrejši od Kimija Antonellija.

Kimi Antonelli je bil s svojim Mercedesom drugi. Italijan je vodilni v letošnjem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters "Na ravninah izgubljamo po štiri desetinke na krog. Ne gre toliko za to, da ne bi bil samozavesten. A dejstvo je, da so na tej progi dolge ravnine in z vidika moči pogonskega sklopa bo ta konec tedna za nas zelo težak," je v četrtek na novinarski konferenci razlagal Lewis Hamilton (Ferrari). Pred tremi tedni je britanski dirkač zmagal v Barceloni, prejšnji konec tedna sta bila z ekipnim kolegom Charlesom Leclercom nekonkurenčna za stopničke na podobno hitrem Red Bull Ringu. Zato tako črnoglede napovedi iz italijanske ekipe. "Naslednji dve dirki bosta za nas zelo težki," se je še eno naprej, na belgijski Spa, ozrl Monačan. Pa se je petek vseeno začel zelo obetavno za Ferrari. Hamilton je bil najhitrejši na edinem prostem treningu, nato pa tudi v prvem in drugem delu kvalifikacij za šprint. Domači Silverstone sedemkratnemu prvaku sicer zelo leži, nenazadnje je tu zmagal že devetkrat.

Lando Norris v tokrat zeleno-belem dirkalniku.. McLaren v Silverstonu nastopa v barvi shemi, kakršni so jo imeli konec 60 let. Foto: Reuters In tudi v odločilnem delu kvalifikacij za sobotno šprintersko dirko, ki se začne ob 13. uri, je bil Hamilton najhitrejši. Krog je odpeljal v času 1:28,376. Ko je prevzel vodstvo, je završalo na tribunah. Bil je 11 tisočink hitrejši od vodilnega dirkača sezone Kimija Antonellija (Mercedes): "Odlično delo. Odlično delo," so bile prve besede Hamiltonu prek radijske zveze. Primanjkljaj v motorni moči so očitno nadoknadili z nastavitvami za boljši aerodinamični učinek. Veteran bo imel izvrstno priložnost, da doseže svojo drugo šprintersko zmago. Prvič je krajšo sobotno dirko dobil lani na Kitajskem. Šele na petem štartnem mestu bo drugi britanski adut George Russell (Mercedes), ki je zaostal skoraj štiri desetinke. Aktualni prvak Lando Norris (McLaren) je s še nekaj tisočinkami več zaostanka osvojil šesto mesto.

VN VB, kvalifikacije za šprint:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:28,376

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,011

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,321

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,327

5. George Russell (Mercedes) +0,357

6. Lando Norris (McLaren) +0,364

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,396

8. Isack Hadjar (Red Bull) +0,459

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,551

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0,991



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Nico Hülkenberg (Audi)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Carlos Sainz (Willims)

16. Alex Albon (Williams)



17. Oliver Bearman (Haas)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Strol (Aston Martin) 3,715