Verstappen prehitel Britanca za dobri dve desetinki

Branilec naslova svetovnega prvaka in voznik Red Bulla Max Verstappen je v zadnjem krogu pred več kot 100.000 gledalci za dobri dve desetinki prehitel Britanca Landa Norrisa iz McLarna, tretji pa je bil še en voznik McLarna, Avstralec Oscar Piastri.

Na četrtem in petem mestu sta pristala Ferrarijeva voznika, Monačan Charles Leclerc in Španec Carlos Sainz ml., medtem ko je Mehičan Sergio Perez (Red Bull), ki je drugi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je obstal že v prvem delu kvalifikacij in bo startal kot 16.

V skupni razvrstitvi ima sicer Verstappen, ki bo s prvega mesta začel že peto zaporedno dirko, sedmo v sezoni in 27. v karieri, pred deseto preizkušnjo sezone 229 točk, Perez je pri 148, tretji pa je Fernando Alonso (Aston Martin) s 129. Izkušeni Španec je kvalifikacije končal na devetem mestu.

Nedeljska dirka za VN Velike Britanije se bo začela ob 16. uri.