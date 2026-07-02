Deveta dirka prvenstva formule 1 je ena najtežje pričakovanih, velika nagrada Velike Britanije. Na sporedu je to nedeljo ob 16.00. V Silvestonu bomo spremljali tudi šprintersko dirko, v soboto ob 13.00. Prvi favorit za zmago je George Russell, ki pa na domači dirki še ni bil boljši kot peti. Postane lahko 14. Britanec z zmago v Silverstonu, kjer dirkajo že od leta 1948. Za zdaj kaže, da vreme ta konec tedna ne bo nič britansko. Napoved: sončno.

Časovnica VN VB:



Petek, 3. jujij

13.30 prosti trening

17.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 4. julij

13.00 šprint

17.00 kvalifikacije



Nedelja, 5. julij

16.00 dirka

Lani je v Silverstonu zmagal Lando Norris z McLarnom. Foto: Reuters Na prvenstvu formule 1 je čas za eno največjih klasik, za britansko veliko nagrado v Silverstonu, torej dirko v domovini (britanskega) avtomotošporta. Čeprav danes prav Britanci obvladujejo ta šport, od ekip do medijev, pa je v Silverstone z 18 zmagami najuspešnejši italijanski Ferrari. Temu s 15 zmagami sledi McLaren, ki je z Britancem Landom Norrisom dobil lansko dirko. Po deset zmag imata še ena britanska ekipa Williams (zadnja leta 1997) in Mercedes, ki sicer nastopa pod nemško zastavo, a ima tovarno nedaleč od Silverstona in več britanskih kot nemških uslužbencev.

Lewis Hamilton je devetkratni zmagovalec Silverstona. Foto: Reuters Z devetimi zmagami je najuspešnejši dirkač v Silverstonu Britanec Lewis Hamilton. Pravzaprav na nobeni drugi stezi nima noben dirkač toliko zmag. Sedemkratni svetovni prvak je bil na domači dirki kar 15-krat na zmagovalnem balkonu (19 dirk). Doslej je britansko veliko nagrado dobili 13 britanskih dirkačev (Nigel Mansell in Jim Clark denimo po petkrat). Letos bi lahko kot 14. to postal George Russell (Mercedes), ki je drugi na prvenstvu, dobil je prvo in zadnjo dirko. A 28-letnik na dozdajšnjih sedmih domačih dirkah še ni bil boljši kot peti.

Zadnjih šest zmagovalcev VN VB:



2025 - Lando Norris (McLaren)

2024 - Lewis Hamiton (Mercedes)

2023 - Max Verstappen (Red Bull)

2022 - Carlos Sainz (Ferrari)

2021 - Lewis Hamiton (Mercedes)

2020 - Lewis Hamiton (Mercedes)

Mansell: Silverstone je vedno eden od vrhuncev sezone

George Russell je prvi favorit tega konca tedna. Foto: Reuters "Silverstone je vedno eden od vrhuncev sezone. Najbolj noro je, ko dirkaš pred domačim občinstvom. Odlično je, da imamo na štartni vrsti toliko britanskih dirkačev. Pred nami je zanimiv konec tedna," je v pogovoru za uradno spletno stran tekmovanja povedal legendarni Nigel Mansell, ne le petkratni zmagovalec SIlverstona, temveč tudi zmagovalec 31 dirk in prvak iz sezone 1991. "George je v Avstriji naredil prav vse, kar je moral, da je zmagal in odgovoril po nekaj slabših dirkah. Red Bull je bil Mercedesu sicer blizu, a ni dvoma, da bo Mercedes v Silverstonu favorit," napoveduje 72-letnik. "Kar zadeva Ferrari, sem pa zmeden. V Barceloni so bili super hitri, v Avstriji pa ne. Upam, da imajo rešitev za Silverstone."

Tudi Lando Norris se je v četrtek družil z navijači. Foto: Reuters Mansell je še prepričan, da lahko računamo tudi na ekipo McLaren in Norrisa. "McLaren se lahko kadarkoli pobere. Ta steza bi McLarnu lahko ustrezala. Zaslužijo si, da bi bili spet na vrhu, še posebej Lando. Dobro dirka in je pravi svetovni prvak. Je dirkač, ki ima vse. Okrepil si je tudi samozavest." McLaren bo v Silverstonu dirkal v nekoliko drugače obarvanem dirkalniku. Oranžno barvo bo zamenjala zelena. Tak je bil McLaren v prvi sezoni leta 1966. V posebnih barvah bo ta konec tedna tudi Cadillac, v barvah ameriške zastave, saj je četrtega julija največji ameriški praznik, dan neodvisnosti. Letos je 250. obletnica ameriške neodvisnosti.

Skupni seštevek pred VN VB (8/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 171 točk

2. George Russell (Mercedes) 131

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 125

4. Oscar Piastri (McLaren) 80

5. Lando Norris (McLaren) 79

6. Charles Leclerc (Ferrari) 79

7. Max Verstappen (Red Bull) 73

8. Isack Hadjar (Red Bull) 42

9. Pierre Gasly (Alpine) 41

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 30



1. Mercedes 302 točki

2. Ferrari 204

3. McLaren 159

4. Red Bull 115

5. Alpine 57

6. Racing Bulls 44