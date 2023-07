Verstappen lažje poškodovan

Poškodoval si je prst. Foto: Guliverimage Kljub spremenljivemu britanskemu vremenu prvi štartni položaj za Maxa Verstappna ni bil ogrožen niti za trenutek. Za volanom svojega red bulla je tako zelo zanesljiv. Sploh prvič v karieri si je "pole position" pridirkal na peti veliki nagradi zapored. Malo ga sicer ovira lažja poškodba prsta. Niti ne bi razkrili, da je kaj narobe, a so ga po kvalifikacijah v paddocku videli z ledom na dlani. "Malo sem si zvil prst. Dlan me malo boli. Zdaj je že bolje, najprej pa je nisem mogel povsem stisniti. Ne vem pa, kaj natanko se je sploh zgodilo. Mogoče sem v četrtek zjutraj čudno položil dlan. Zelo nenavadno." Ko dirka več kot 300 kilometrov na uro, je pod tolikšnim vplivom adrenalina, da na bolečino sicer pozabi.

The grid is set for lights out at Silverstone! 🤩



Update: Valtteri Bottas was disqualified from qualifying after his car couldn’t provide a fuel sample#BritishGP #F1 pic.twitter.com/MHQYpw2an7 — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

Red Bullu podoben McLaren vse hitrejši

Lewis Hamilton pravi, da posodobljeni McLarnov dirkalnik spominja na zmagovitega Red Bullovega. Foto: Guliverimage Prvo štartno vrsto si je na sobotnih kvalifikacijah pridirkal še Lando Norris. Z Verstappnom se dobro razumeta, aktualni svetovni prvak je dejal, da bi se mladi Britanec lahko redno boril za zmage, če bi imel konkurenčen dirkalnik. MCL60 z zadnjimi posodobitvami to očitno postaja. McLarnov dirkač ni bil v prvi štartni vrsti v Silverstonu že vse od leta 2008. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je bil na kvalifikacijah šele tretji najboljši Anglež (sedmi, še za Georgeem Russellom), nad preporodom svoje nekdanje ekipe ni presenečen. "Dolgo imajo že slabe rezultate, zato jih je res lepo videti pri vrhu. Če njihov dirkalnik postavite ob Red Bullovega, mu je pri stranicah zelo zelo podoben. Zdaj imamo torej še eno ekipo v igri za visoka mesta in to je dobro za šport," je poudaril Hamilton in s temi besedami malo zbodel svojo ekipo, ki je tako dolgo vztrajala pri zgrešenem konceptu oblikovanja stranic dirkalnika. Je pa res, da je imel McLaren letos že nekaj prebliskov na kvalifikacijah, na dirki pa nato ni bil tako konkurenčen. Norris je sicer s prvimi večjimi posodobitvami dirkal že pretekli konec tedna v Avstriji in osvojil četrto mesto.