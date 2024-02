Šef prvakov formule 1 v preiskavi

Christian Horner ekipo Red Bull Racing vodi od leta 2005, osvojili so šest konstruktorskih in sedem dirkaških lovorik. Poročen je z Geri Halliwell. Foto: Reuters V ponedeljek popoldne se je spet zatresel svet formule 1, a brez jasnih informacij, za kaj točno sploh gre. Britanski mediji poročajo, da šefa Red Bullove ekipe Christiana Hornerja preiskujejo zaradi obtožbe o neprimernem vedenju. To naj bi podal drug uslužbenec britanske ekipe.

Iz avstrijskega podjetja Red Bull so sporočili, da so uvedli neodvisno preiskavo. "Postopek, ki je že v teku, izvaja zunanji specializirani odvetnik. Podjetje te zadeve jemlje zelo resno in preiskava bo končana v najkrajšem možnem času," so zapisali v kratkem sporočilu za javnost. "Za dodatne komentarje pa stvar trenutno ni primerna." Sama ekipa formule 1 Red Bull Racing iz Velike Britanije zadeve ne komentira, Horner obtožbe zanika in za zdaj ostaja na položaju.