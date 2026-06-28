Francoz Sebastien Ogier za volanom Toyote je izkoristil svoje izkušnje in zmagal na reliju Akropolis, osmi preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva. Devetkratni svetovni prvak je imel popoln dan, saj je za skoraj minuto prehitel Belgijca Thierryja Neuvilla (Hyundai), ki je vodil pred zadnjim dnem oziroma zadnjimi štirimi brzinci.

Vozniki so se v Grčiji ves čas pritoževali nad pnevmatiki in prav predrta guma je na koncu odločila zmagovalca. Thierry Neuville je zaradi napake na zadnji desni pnevmatiki izgubil 53 sekund in po koncu bentil: "Imamo veliko smole, ne vem, kaj se je zgodilo. Najprej predrta leva zadnja pnevmatika, nato še desni ... Razočaran sem, bili smo v dobri poziciji," je dejal Neuville.

Sebastien Ogier Foto: Red Bull Content Pool Povsem nasprotno je Sebastien Ogier žarel od zadovoljstva. Povzpel se je na tretje mesto v skupnem seštevku. "Končno! Hvala grškim bogovom," je dejal v cilju Francoz, ki je na zahtevnih makadamskih cestah nazadnje zmagal 2011. "Bil je dolg vikend, ni bilo trenutka za sprostitev. Poskušal sem začutiti vsak kamen. To je nekakšna vrnitev po zmagi, ki sem jo izgubil na Portugalskem," je dodal Ogier, ki je dosegel svojo 69. zmago v svetovnem prvenstvu.

Japonec Takamoto Katsuta je končal na tretjem mestu z nekaj več kot tremi minutami zaostanka. V skupnem seštevku je vodstvo kljub le sedmemu mestu zadržal Valižan Elfyn Evans (Toyota), Japonec Katsuta pa se mu je približal le na sedem točk. Ogier zaostaja 33 točk.

Naslednja dirka bo v Estoniji od 17. do 19. julija.