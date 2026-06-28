Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
16.00

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
WRC reli Sebastien Ogier Elfyn Evans Toyota Hyundai Thierry Neuville

Nedelja, 28. 6. 2026, 16.00

51 minut

Reli AKropolis

Sebastien Ogier dosegel 69. zmago, a prvo na Akropolisu po 15 letih

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sebastien Ogier Toyota | Sebastien Ogier je dosegel prvo zmago v Grčiji po 15 letih. | Foto Red Bull Content Pool

Sebastien Ogier je dosegel prvo zmago v Grčiji po 15 letih.

Foto: Red Bull Content Pool

Francoz Sebastien Ogier za volanom Toyote je izkoristil svoje izkušnje in zmagal na reliju Akropolis, osmi preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva. Devetkratni svetovni prvak je imel popoln dan, saj je za skoraj minuto prehitel Belgijca Thierryja Neuvilla (Hyundai), ki je vodil pred zadnjim dnem oziroma zadnjimi štirimi brzinci.

Elfyn Evans Toyota
Sportal Elfyn Evans suvereno do druge zmage sezone, na naslov prvaka si še ne upa pomisliti

Vozniki so se v Grčiji ves čas pritoževali nad pnevmatiki in prav predrta guma je na koncu odločila zmagovalca. Thierry Neuville je zaradi napake na zadnji desni pnevmatiki izgubil 53 sekund in po koncu bentil: "Imamo veliko smole, ne vem, kaj se je zgodilo. Najprej predrta leva zadnja pnevmatika, nato še desni ... Razočaran sem, bili smo v dobri poziciji," je dejal Neuville.

Sebastien Ogier | Foto: Red Bull Content Pool Sebastien Ogier Foto: Red Bull Content Pool Povsem nasprotno je Sebastien Ogier žarel od zadovoljstva. Povzpel se je na tretje mesto v skupnem seštevku. "Končno! Hvala grškim bogovom," je dejal v cilju Francoz, ki je na zahtevnih makadamskih cestah nazadnje zmagal 2011. "Bil je dolg vikend, ni bilo trenutka za sprostitev. Poskušal sem začutiti vsak kamen. To je nekakšna vrnitev po zmagi, ki sem jo izgubil na Portugalskem," je dodal Ogier, ki je dosegel svojo 69. zmago v svetovnem prvenstvu.

Japonec Takamoto Katsuta je končal na tretjem mestu z nekaj več kot tremi minutami zaostanka. V skupnem seštevku je vodstvo kljub le sedmemu mestu zadržal Valižan Elfyn Evans (Toyota), Japonec Katsuta pa se mu je približal le na sedem točk. Ogier zaostaja 33 točk.

Naslednja dirka bo v Estoniji od 17. do 19. julija.

WRC reli Japonska Elfyn Evans
Sportal Kljub odstopu Solberga na prvih štirih mestih štiri Toyote
WRC reli Sebastien Ogier Elfyn Evans Toyota Hyundai Thierry Neuville
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.