Sanjski posel prvaka formule 1

Aktualni prvak formule 1 Max Verstappen bo v kratkem podaljšal sodelovanje z moštvom Red Bull za od štiri do pet let, vsako leto pa naj bi po poročanju nizozemskega časnika De Telegraaf zaslužil med 40 in 50 milijonov evrov.