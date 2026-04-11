Mladi finski voznik relija Sami Pajari je po polovici relija Hrvaška pred prvo zmago v svetovnem prvenstvu. Po 12. hitrostni preizkušnji je imel 12,4 sekunde prednosti pred Thierryjem Neuvillom in še dodatnih 12,7 pred Takamotom Katsuto. V soboto popoldne so na sporedu še štirje brzinci in nato še štirje v nedeljo.

Po petkovi drami, ko sta odstopila prvi in drugi v letošnjem svetovnem prvenstvu (WRC), Elfyn Evans in Oliver Solberg (oba Toyota), sobota na hrvaških cestah mineva nekoliko mirneje. Je pa s ceste zletel in predčasno končal dirkaški dan Adrien Fourmaux (Hyundai).

Thierry Neuville Foto: Guliverimage Po štirih sobotnih hitrostnih preizkušnjah se vrstni red na prvih štirih mestih ni spremenil. Še naprej je vodil Sami Pajari (Toyota), njegova prednost pred Thierryjem Neuvillom (Hyundai) se je zmanjšala na 12,4 sekunde. Za 24-letnega Finca Pajarija je to 60. dirka v svetovnem prvenstvu, na kateri lahko pride do prve zmage. Za zdaj je bil trikrat na zmagovalnem balkonu.

Tretji Takamoto Katsuta (Toyota) je zaostajal za 25,1 sekunde. Že četrti Hayden Paddon (Hyundai) je imel več kot minuto in pol zaostanka. Na vseh štirih brzincih je bil sicer najhitrejši Solberg, a je po petkovem odstopu izven konkurence za visoka mesta, saj zaostaja več kot tri ure.

Zaradi takšnih prizorov je več tisoč ljudi ob hrvaških cestah: