Mladi finski voznik relija Sami Pajari je dobil svojo drugo dirko svetovnega prvenstva (WRC), po estonski preizkušnji je zdaj zmagal še na reliju tisočerih jezer na Finskem, na eni najhitrejših dirk na svetu. Vodilni v prvenstvu Elfyn Evans je bil tretji.

Oliver Solberg Foto: Guliverimage Sami Pajari je na zadnjih dveh hitrostnih preizkušnjah uspešno ubranil prednost iz prejšnjega dne. Za njim sta se uvrstila njegova moštvena kolega pri Toyoti, Oliver Solberg in Elfyn Evans. "Ne vem, kaj naj vam rečem. Zmaga v Estoniji je bila velika stvar, vendar je zmaga na domačem reliju vedno nekaj posebnega. Za Fince ni bilo tukaj nikoli lahko, toda po res norem reliju mi je uspelo," je po zmagi dejal 24-letni Finec, ki je imel v cilju 26 sekund prednosti pred Solbergom in finskemu avtomoto športu privozil jubilejno 200. dirko na relijih za svetovno prvenstvo.

Takole se je svoje druge zmage veselil Sami Pajari. Foto: Guliverimage Po desetih od skupno štirinajstih relijev za svetovno prvenstvo v skupnem seštevku še vedno na vrhu ostaja Evans. Pajari pa je z drugo zaporedno zmago potrdil, da je največje presenečenje sezone, v skupnem seštevku pa se je prebil že na drugo mesto in za prvim mestom zaostaja za 30 točk.

Ljubitelji relija pa so se zanimali tudi za razplet sobotne nesreče dotlej vodilnega Sebastiena Ogierja in njegovega sovoznika Juliena Ingrassie. Ogier je na gozdni makadamski cesti pri hitrosti okoli 130 km/h izgubil nadzor nad toyoto v zaporedju ovinkov. Dirkalnik se je večkrat prevrnil, nato pa trčil v drevo. Oba sta noč preživela v bolnišnici zaradi preventivnih pregledov, da bi izključili morebitne notranje poškodbe, zato se v nedeljo nista vrnila na zadnji dve hitrostni preizkušnji. Tudi Evans je v soboto prevrnil svojo toyoto, po nedeljskem tretjem mestu pa je bil precej zadržan. "Okoliščine so bile res nenavadne. Zahvaliti se moram predvsem fantom, ki so včeraj popoldne popravili dirkalnik. Vedno vemo, da se lahko zanesemo nanje," je dejal.

WRC, reli Finska:



1. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota)

2. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Šve/VBr/Toyota) +26,7

3. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) +1:19,5

4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Hyundai) +1:35,9

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) +3:52,5

6. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) +4:18,2



WRC, skupni seštevek (10/14):



1. Elfyn Evans (VBr) 201 točka

2. Sami Pajari (Fin) 170

3. Takamoto Katsuta (Jap) 160

4. Oliver Solberg (Šve) 156

5. Sebastien Ogier (Fra) 139

6. Adrien Fourmaux (Fra) 129

7. Thierry Neuville (Bel) 125

8. Esapekka Lappi (Fin) 25

Do konca sezone so še štiri dirke. Naslednja bo na sporedu konec avgusta v Paragvaju, sledijo pa še dirke v Čilu, na Sardiniji in finale sezone v Savdski Arabiji.