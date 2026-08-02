Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
15.40

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
WRC reli Sami Pajari Toyota Oliver Solberg Sebastien Ogier Elfyn Evans

Nedelja, 2. 8. 2026, 15.40

40 minut

WRC, reli Finska

Sami Pajari po prvi zmagi zdaj dobil še najhitrejši reli na svetu

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sami Pajari Toyota reli Finska | Sami Pajari je s svojim yarisom odpeljal dirko z najmanj napakami. | Foto Guliverimage

Sami Pajari je s svojim yarisom odpeljal dirko z najmanj napakami.

Foto: Guliverimage

Mladi finski voznik relija Sami Pajari je dobil svojo drugo dirko svetovnega prvenstva (WRC), po estonski preizkušnji je zdaj zmagal še na reliju tisočerih jezer na Finskem, na eni najhitrejših dirk na svetu. Vodilni v prvenstvu Elfyn Evans je bil tretji.

reli Finska Sebastien Ogier
Sportal Hujša nesreča devetkratnega prvaka, ki je moral v bolnišnico

Oliver Solberg | Foto: Guliverimage Oliver Solberg Foto: Guliverimage Sami Pajari je na zadnjih dveh hitrostnih preizkušnjah uspešno ubranil prednost iz prejšnjega dne. Za njim sta se uvrstila njegova moštvena kolega pri Toyoti, Oliver Solberg in Elfyn Evans. "Ne vem, kaj naj vam rečem. Zmaga v Estoniji je bila velika stvar, vendar je zmaga na domačem reliju vedno nekaj posebnega. Za Fince ni bilo tukaj nikoli lahko, toda po res norem reliju mi je uspelo," je po zmagi dejal 24-letni Finec, ki je imel v cilju 26 sekund prednosti pred Solbergom in finskemu avtomoto športu privozil jubilejno 200. dirko na relijih za svetovno prvenstvo.

Takole se je svoje druge zmage veselil Sami Pajari. | Foto: Guliverimage Takole se je svoje druge zmage veselil Sami Pajari. Foto: Guliverimage Po desetih od skupno štirinajstih relijev za svetovno prvenstvo v skupnem seštevku še vedno na vrhu ostaja Evans. Pajari pa je z drugo zaporedno zmago potrdil, da je največje presenečenje sezone, v skupnem seštevku pa se je prebil že na drugo mesto in za prvim mestom zaostaja za 30 točk.

Ljubitelji relija pa so se zanimali tudi za razplet sobotne nesreče dotlej vodilnega Sebastiena Ogierja in njegovega sovoznika Juliena Ingrassie. Ogier je na gozdni makadamski cesti pri hitrosti okoli 130 km/h izgubil nadzor nad toyoto v zaporedju ovinkov. Dirkalnik se je večkrat prevrnil, nato pa trčil v drevo. Oba sta noč preživela v bolnišnici zaradi preventivnih pregledov, da bi izključili morebitne notranje poškodbe, zato se v nedeljo nista vrnila na zadnji dve hitrostni preizkušnji. Tudi Evans je v soboto prevrnil svojo toyoto, po nedeljskem tretjem mestu pa je bil precej zadržan. "Okoliščine so bile res nenavadne. Zahvaliti se moram predvsem fantom, ki so včeraj popoldne popravili dirkalnik. Vedno vemo, da se lahko zanesemo nanje," je dejal.

WRC, reli Finska:

1. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota)
2. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Šve/VBr/Toyota) +26,7
3. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) +1:19,5
4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Hyundai) +1:35,9
5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) +3:52,5
6. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) +4:18,2

WRC, skupni seštevek (10/14):

1. Elfyn Evans (VBr) 201 točka
2. Sami Pajari (Fin) 170
3. Takamoto Katsuta (Jap) 160
4. Oliver Solberg (Šve) 156
5. Sebastien Ogier (Fra) 139
6. Adrien Fourmaux (Fra) 129
7. Thierry Neuville (Bel) 125
8. Esapekka Lappi (Fin) 25

Do konca sezone so še štiri dirke. Naslednja bo na sporedu konec avgusta v Paragvaju, sledijo pa še dirke v Čilu, na Sardiniji in finale sezone v Savdski Arabiji.

Sami Pajari Toyota
Sportal Sami Pajari dobil svoj prvi reli na najvišji ravni
WRC reli Sami Pajari Toyota Oliver Solberg Sebastien Ogier Elfyn Evans
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.