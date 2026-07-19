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Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
14.20

Osveženo pred

35 minut

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Sami Pajari Toyota Elfyn Evans Thierry Neuville Hyundai reli WRC Sebastien Ogier Oliver Solberg

Nedelja, 19. 7. 2026, 14.20

35 minut

WRC, reli Estonija

Sami Pajari dobil svoj prvi reli na najvišji ravni

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Sami Pajari Toyota | Sami Pajari je s svojo Toyoto yaris zmagal na reliju Estonija. | Foto Guliverimage

Sami Pajari je s svojo Toyoto yaris zmagal na reliju Estonija.

Foto: Guliverimage

Sami Pajari, 24-letni finski relist, je na teliju Estonija, na deveti letošnji dirki svetovnega prvenstva, dosegel svojo prvo zmago na najvišji ravni.

Prvak v razredu WRC2 iz leta 2024 Sami Pajari (Toyota) je prevladoval na dirki in si zagotovil zasluženo zmago, svojo prvo v elitnem razredu. Za seboj je pustil Šveda Oliverja Solberga (Toyoto), lanskega zmagovalca estonske dirke, in Francoza Adriena Fourmauxja (Hyundai). Slednji je bil uspešnejši v srditem boju z belgijskim moštvenim kolegom Thierryjem Neuvillom (Hyundai).

Francoz Sebastien Ogier (Toyota), branilec naslova svetovnega prvaka, je zasedel peto mesto in bil tik pred Britancem Elfynom Evansom (Toyota). Valižan Evans se je utrdil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva tudi zaradi odstopu svojega najbližjega zasledovalca, Japonca Takamota Katsute (Toyota). Zdaj ima pred njim 25 točk prednosti.

Pajari je dobil kar 12 od 18 hitrostnih preizkušenj, vključno s prvimi devetimi. Nato je mirno nadzoroval svoj tempo in si zagotovil zmago z 19 sekundno prednostjo pred Solbergom. Štiriindvajsetletni voznik se je povzpel na tretje mesto v skupnem seštevku prvenstva in se pridružil kandidatom za naslov prvaka.

Ta uspeh potrjuje odlično sezono Toyotinega voznika, ki je na prvih osmih dirkah sezone že petkrat stal na zmagovalnem odru, enkrat na drugem in štirikrat na tretjem mestu. "Neverjetno je. Še vedno se pravzaprav ne zavedam povsem, kaj se je zgodilo. Zelo sem hvaležen Toyoti in vsem, ki so me podpirali, tudi v težkih trenutkih. Vedel sem, da se približujem tej zmagi, in zdaj je tu, fantastično je," je vzkliknil Pajari, potem ko je za proslavljanje zmage splezal na streho svojega vozila.

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Sami Pajari Toyota Elfyn Evans Thierry Neuville Hyundai reli WRC Sebastien Ogier Oliver Solberg
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