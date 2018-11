S proge ''poletela'' pri skoraj 300 km/h: operacija še vedno poteka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sophia Flörsch vozi za nizozemsko ekipo Van Amersfoort Racing. "Vsi ste videli, kaj se je zgodilo. Samo bogu se lahko zahvalimo, da jo je Sophia odnesla le z lažjimi poškodbami," so zapisali pri njeni ekipi. Foto: Instagram

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Jean Todt je po grozljivi nesreči Nemke Sophie Flörsch napovedal preiskave. V za zdaj še nepojasnjeni nesreči na dirki formule 3 na Kitajskem je 17-letno Nemko pri polni hitrosti – govori se, da se je nesreča zgodila pri 275 km/h - dvignilo s tal. Kot izstreljen naboj je preskočila varnostno ograjo in končala v železni konstrukciji.

Ob tem so jo skupili še japonski dirkač Šo Cuboi, ki je že zapustil bolnišnico, ter dva fotografa in varnostnik. Ti se še zdravijo v bolnišnici, a nihče ni življenjsko ogrožen.

Čeprav ob pogledu posnetka nesreče človeka stisne in pomisli na najhujše, je Nemka kmalu po nesreči svojim navijačem sporočila, da je v redu in da jo v ponedeljek čaka operacija. Sophia si je po močnem trku poškodovalo hrbtenico (zlom vretenc), zdravniško osebje pa se trudi, da bi Nemki z operativnim posegom pomagali do te mere, da ne bo čutila nikakršnih posledic grozljive nesreče.

Zdravniki nočejo tvegati

"Zdravniško osebje dela počasi, da se izogne tveganju. Prvi kirurški poseg je potekal brez zapletov, operacija pa se še vedno nadaljuje," so zapisali na uradnem profilu nesrečne najstnice na Twitterju.

Po hudi nesreči se je oglasil tudi direktor Fie Jean Todt: "Po resni nesreči je naloge Fie, da pomaga vsem vpletenim in ugotovi, zakaj se je huda nesreča zgodila. Raziskali bomo nesrečo in na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali."