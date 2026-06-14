George Russell (Mercedes) bo ob 15. uri na veliki nagradi Katalonije v Barceloni dirkal za svojo sedmo zmago v formuli 1, da se pobere po dveh zaporednih ničlah. Svoje možnosti za prvo zmago s Ferrarijem vidi Lewis Hamilton, ki je ob rojaku v prvi štartni vrsti. Za sedemkratnega svetovnega prvaka bi bila to 106. zmaga in prva po Belgiji 2024. Medtem se je Charles Leclerc po ponesrečenih kvalifikacijah počutil osramočenega.

George Russell je bil po kvalifikacijah prešerno nasmejan. Foto: Guliverimage George Russell (Mercedes) enostavno ve, da mora v bitki za naslov svetovnega prvaka zmagati. Po petih zaporednih slavjih Kimija Antonellija (Mercedes) ima že 68 točk zaostanka za 19-letnim ekipnim tekmecem. Pozabil je na odstop v Kanadi in nedavno kazen v Monaku, ki ga je stala točk. "Pred tem koncem tedna sem resetiral. Tu na treningih in kvalifikacijah še nisem bil slabši kot drugi in na to sem zelo ponosen. Občutek imam, da imam spet pravi ritem. V dirkalniku se počutim dobro, tako kot sem se na začetku sezone." Prvenstvo je marca odprl z zmago v Montrealu.

Štartna mesta na nedeljski VN Katalonije:

Hamilton: Smo v dobrem položaju, da se lahko borimo

Pravzaprav je Russell v dirkaškem seštevku zdaj tretji. Po dveh zaporednih drugih mestih ga je prehitel Lewis Hamilton (Ferrari), ki za Antonellijem zaostaja 66 točk. Sedemkratni svetovni prvak bo v Barceloni prvič s Ferrarijem stal v prvi vrsti. Na kvalifikacijah je bil samo 64 tisočink počasnejši. "Mislili smo, da smo štiri desetinke počasnejši. Ta desetinka zaostanka pa kaže, da vsi v tovarni res dobro delajo in so posodobitve prave. Hvala vsem v Maranellu." Zmage si sicer ne upa napovedati, a pravi: "Smo v dobrem položaju, da se lahko borimo. Imamo dirko!" Da tekmeci dohitevajo na prvih šestih tekmah premočno Mercedesovo ekipo, pritrjuje tudi Max Verstappen (Red Bull), ki je na kvalifikacijah na petem mestu zaostal manj kot štiri desetinke. Še sam je bil presenečen, da so zaostanek prepolovili. Podobno hiter je še McLaren.

Leclerc: Počutim se osramočenega

Charlesa Leclerca je bila po kvalifikacijah sram. Foto: Guliverimage Zato je še toliko bolj lastna napaka na kvalifikacijah bolela Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je v prvem hitrem krogu zadnjega dela kvalifikacij zletel s steze in bo tako na 10. štartnem mestu. Ni šlo za težavo z zavorami, ki ga je stale uvrstitve minulo nedeljo v Monte Carlu. "Od prvega treninga je bil dirkalnik odličen. Zato nimam izgovora. Na prejšnjih treh dirkah nisem našel pravega ritma, ta konec tedna pa vse deluje zelo dobro. In takrat se moraš izkazati. Jaz se nisem. Počutim se osramočenega."

Edini še bolj razočaran je bil Fernando Alonso (Aston Martin), ki je bil zadnji, 22. Prvič po 42 dirkah bo na štartni vrsti tudi za ekipnim kolegom. "Že pred sezono smo vedeli, da bomo imeli najslabši dirkalnik in najslabši pogonski sklop," je razlagal precej resignirano. Čez mesec dni bodo sicer na VN Belgije prišli s povsem prenovljenim dirkalnikom. "Nimam težave s tem, da priznam, da smo najslabši. Me pa vse te težave že utrujajo." V petek so v "paddocku" v Barceloni tako izbruhnile govorice, da se 44-letni Španec zanima, da bi naslednje leto prestopil k ekipi Alpine. Sam je dejal, da po koncu poletja razmislil, ali konec kariere ali še ena sezona. Pričakuje pa, da bo to njegova zadnja dirka v Barceloni. Naslednje leto je ni na koledarju.

Fernando Alonso bo prvič po 42 dirkah na štartni vrsti tudi za ekipnim kolegom. Foto: Guliverimage