Nedelja, 24. 5. 2026
Rosenqvist zmagovalec slovite dirke 500 milj Indianapolisa
Švedski dirkač Felix Rosenqvist je zmagovalec slovite preizkušnje 500 milj Indianapolisa. S prvo zmago v karieri na tej dirki je Šved nasledil Španca Alexa Palouja, ki je letošnjo izvedbo, že 110. dirko v Indianapolisu, končal na sedmem mestu.
Do zmage je član ekipe Meyer Shank Racing prišel s prehitevanjem v zadnjih metrih 200 krogov dolge preizkušnje, ko je premagal domačina Davida Malukasa.
Razlika med najboljšima je bila na koncu le 23 tisočink sekunde, kar je najmanjša razlika v zgodovini teh dirk, obenem pa so dirkači poskrbeli za rekordnih 70 menjav v vodstvu.
Malukas je bil tik pred zmago, a dirkaču ekipe Penske ni uspelo zadržati zadnjega napada. Pred tem se je sam prebil v vodstvo po prehitevanju moštvenega sotekmovalca Rosenqvista Novozelandca Marcusa Armstronga po zadnji zeleni zastavi zaradi še ene prekinitve v zadnjem krogu.
Rosenqvist je bil v obračunu moštvenih sotekmovalcev boljši, potem pa se je prebil ob Malukasa in ga prehitel praktično na ciljni črti.
S tem manevrom je poskrbel za zgodovinski dosežek, saj je doslej za najtesnejši razplet veljala dirka iz leta 1992, ko je Al Unser Jr. premagal Scotta Goodyeara za 0,043 sekunde.
Na tretjem mestu je na koncu pristal Novozelandec Scott McLaughin (Penske), četrti je bil Mehičan Pato O'Ward (Arrow McLaren), peti pa Armstrong.
Med številnimi trčenji in prekinitvami je izstopala nesreča Mehičana Caia Colleta, njegov dirkalnik je sedem krogov pred koncem po trčenju v zid zagorel, a se je dirkač pravočasno rešil.
Nastopila sta tudi nekdanja dirkača formule 1, Francoz Romain Grosjean je končal na osmem mestu, na 18. pa na debitantskem nastopu na tej dirki Nemec Mick Schumacher, sin večkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja.
Rosenqvist je sicer skupno v formuli Indy dosegel šele drugo zmago v 120 nastopih, postal pa je tretji Šved z zmago na slovitem ovalu. Kenny Brack je zmagal leta 1999, leta 2022 pa Marcus Ericsson.
Zmagovalci dirke 500 milj Indianapolisa:
2026 Felix Rosenqvist (Šve)
2025 Alex Palou (Špa)
2024 Josef Newgarden
2023 Josef Newgarden
2022 Marcus Ericsson (Šve)
2021 Helio Castroneves (Bra)
2020 Takuma Sato (Jap)
2019 Simon Pagenaud (Fra)
2018 Will Power (Avs)
2017 Takuma Sato (Jap)
2016 Alexander Rossi
2015 Juan Pablo Montoya (Kol)
2014 Ryan Hunter-Reay
2013 Tony Kanaan (Bra)
2012 Dario Franchitti (VBr)
2011 Dan Wheldon (VBr)
2010 Dario Franchitti (VBr)
2009 Helio Castroneves (Bra)
2008 Scott Dixon (NZl)
2007 Dario Franchitti (VBr)
2006 Sam Hornish ml.
2005 Dan Wheldon (VBr)
2004 Buddy Rice
2003 Gil de Ferran (Bra)
2002 Helio Castroneves (Bra)
2001 Helio Castroneves (Bra)
2000 Juan Pablo Montoya (Kol)
1999 Kenny Brack (Šve)
1998 Eddie Cheever
1997 Arie Luyendyk st. (Niz)
1996 Buddy Lazier
1995 Jacques Villeneuve (Kan)
1994 Al Unser ml.
1993 Emerson Fittipaldi
1992 Al Unser ml.
1991 Rick Mears
1990 Arie Luyendyk st. (Niz)
1989 Emerson Fittipaldi (Bra)
1988 Rick Mears
1987 Al Unser st.
1986 Bobby Rahal
1985 Danny Sullivan
1984 Rick Mears
1983 Tom Sneva
1982 Gordon Johncock
1981 Bobby Unser
1980 Johnny Rutherford
1979 Rick Mears
1978 Al Unser st.
1977 A.J. Foyt
1976 Johnny Rutherford
1975 Bobby Unser
1974 Johnny Rutherford
1973 Gordon Johncock
1972 Mark Donohue
1971 Al Unser st.
1970 Al Unser st.
1969 Mario Andretti (Ita)
1968 Bobby Unser
1967 A.J. Foyt
1966 Graham Hill (VBr)
1965 Jimmy Clark (VBr)
1964 A.J. Foyt
1963 Parnelli Jones
1962 Rodger Ward
1961 A.J. Foyt
1960 Jim Rathmann
1959 Rodger Ward
1958 Jimmy Bryan
1957 Sam Hanks
1956 Pat Flaherty
1955 Bob Sweikert
1954 Bill Vukovich st.
1953 Bill Vukovich st.
1952 Troy Ruttman
1951 Lee Wallard
1950 Johnnie Parsons
1949 Bill Holland
1948 Mauri Rose
1947 Mauri Rose
1946 George Robson (VBr)
1942-45 tekmovannja ni bilo
1941 Floyd Davis in Mauri Rose
1940 Wilbur Shaw
1939 Wilbur Shaw
1938 Floyd Roberts
1937 Wilbur Shaw
1936 Louis Meyer
1935 Kelly Petillo
1934 Bill Cummings
1933 Louis Meyer
1932 Fred Frame
1931 Louis Schneider
1930 Billy Arnold
1929 Ray Keech
1928 Louis Meyer
1927 George Souders
1926 Frank Lockhart
1925 Pete DePaolo
1924 L.L.Corum in Joe Boyer
1923 Tommy Milton
1922 Jimmy Murphy
1921 Tommy Milton
1920 Gaston Chevrolet (Fra)
1919 Howard Wilcox
1917-18 tekmovanja ni bilo
1916 Dario Resta (Ita)
1915 Ralph DePalma (Ita)
1914 Rene Thomas (Fra)
1913 Jules Goux (Fra)
1912 Joe Dawson
1911 Ray Harroun
(Opomba: zmagovalci, pri katerih ni označene države, so Američani)