Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
18.15

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Marko Škulj Rok Turk reli

Sobota, 9. 5. 2026, 18.15

16 minut

DP v reliju, Vipavska dolina

Rok Turk zmagovalec uvodnega relija sezone

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Rok Turk | Rok Turk | Foto Jure Makovec/STA

Rok Turk

Foto: Jure Makovec/STA

Državni prvak v reliju Rok Turk (Hyundai i20 rally N) je najbolje začel novo sezono. Na prvem reliju v letošnjem letu v Vipavski dolini je slavil z dobrimi osmimi sekundami naskoka pred Markom Škuljem (Škoda Fabia RS rally 2).

Marko Škulj je sicer najbolje začel reli, ko je v petek v Ajdovščini dobil superspecial. A Rok Turk je kot tretji zaostajal le štiri sekunde, majhna razlika med tokrat najboljšima Slovencema pa je zaznamovala tudi sobotno dogajanje.

Na sporedu je bilo še preostalih osem hitrostnih preizkušenj, dirkači so po trikrat prevozili HP Dolenje, novost na letošnji izvedbi dirke, in Žablje, po dvakrat pa Predmejo. Skupna dolžina hitrostnih preizkušenj relija je bila 96 kilometrov.

Škulj je ostal na prvem mestu vse do šeste hitrostne preizkušnje, ko ga je Turk prehitel, potem pa do konca relija z dobre sekunde prednosti prišel do končnih 8,7 sekunde. Na tretjem mestu je končal Grega Kravos (Citroen C3 rally 2), ki je za zmagovalcem zaostal 56 sekund.

Sezona domačih relijev se bo nadaljevala v Velenju med 21. in 23. majem, skupno je v sezoni 2026 na sporedu šest dirk.

požar ogenj
Avtomoto Včeraj v Ajdovščini: poglejte si prizore, ki so navdušili več tisoč ljudi #video
Marko Škulj Rok Turk reli
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.