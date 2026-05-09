Rok Turk zmagovalec uvodnega relija sezone

Državni prvak v reliju Rok Turk (Hyundai i20 rally N) je najbolje začel novo sezono. Na prvem reliju v letošnjem letu v Vipavski dolini je slavil z dobrimi osmimi sekundami naskoka pred Markom Škuljem (Škoda Fabia RS rally 2).

Marko Škulj je sicer najbolje začel reli, ko je v petek v Ajdovščini dobil superspecial. A Rok Turk je kot tretji zaostajal le štiri sekunde, majhna razlika med tokrat najboljšima Slovencema pa je zaznamovala tudi sobotno dogajanje.

Na sporedu je bilo še preostalih osem hitrostnih preizkušenj, dirkači so po trikrat prevozili HP Dolenje, novost na letošnji izvedbi dirke, in Žablje, po dvakrat pa Predmejo. Skupna dolžina hitrostnih preizkušenj relija je bila 96 kilometrov.

Škulj je ostal na prvem mestu vse do šeste hitrostne preizkušnje, ko ga je Turk prehitel, potem pa do konca relija z dobre sekunde prednosti prišel do končnih 8,7 sekunde. Na tretjem mestu je končal Grega Kravos (Citroen C3 rally 2), ki je za zmagovalcem zaostal 56 sekund.

Sezona domačih relijev se bo nadaljevala v Velenju med 21. in 23. majem, skupno je v sezoni 2026 na sporedu šest dirk.