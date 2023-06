Neuville zaradi izvidniške dejavnosti diskvalificiran in ob drugo mesto

Neuville je imel med vikendom obilo težav in je že v petek odstopil, ko je močan pritisk uničil sprednje levo vzmetenje njegovega dirkalnika. Belgijec se je vrnil na peščene ceste, a je na koncu z velikim zaostankom končal šele na osmem mestu.

Toda tudi to so mu kontrolorji tekmovanja odvzeli in ga diskvalificirali po zaslišanju v bazi relija v Naivashi, so na spletni strani zapisali organizatorji tekmovanja.

Priznal, da je določeno osebo prosil za pomoč pri prepoznavanju težavnih območij

Kot so odgovorni povzeli ugotovitve od poročila, ki so ga prejeli od zapisnikarja, so bili v njem navedeni primeri, ko je bilo po pregledu ugotovljeno, da nepooblaščena oseba vozi po poteh, ki bodo med relijem uporabljene za hitrostne preizkušnje. Dokazi, ki so bili predloženi, so kazali na povezavo te osebe z Neuvillom.

Kontrolorjem je priznal, da je vedel za določeno osebo in jo je prosil za pomoč pri prepoznavanju določenih težavnih območij na nekaterih hitrostnih preizkušnjah. Foto: Guliverimage

Slednji je kontrolorjem takoj priznal, da je vedel za določeno osebo in jo je prosil za pomoč pri prepoznavanju določenih težavnih območij na nekaterih hitrostnih preizkušnjah, kjer so se kamni premaknili.

Kenijsko preizkušnjo je sicer dobil Francoz Sebastien Ogier (Toyota) pred svetovnim prvakom, Fincem Kallejem Rovanperäjem (Toyota), ki je zaostal za 6,7 sekunde.

Rovanperä zvišal prednost

V skupnem seštevku je po diskvalifikaciji Neuvilla, ta je zdaj izgubil drugo mesto, Rovanperä povišal prednost na 41 točk. Finec je pri 140 točkah, po novem drugi Britanec Elfyn Evans jih ima 99. Sledita Ogier in Estonec Ott Tänak z 98, Neuville je peti s 93 točkami.