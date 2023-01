Uspeh kariere slovenskega novinca na reliju Dakar

Slovenski motorist Toni Mulec je deveto etapo vzdržljivostnega relija Dakar od Rijada do Harada končal na visokem šestem mestu. Za zmagovalcem Lucianom Benavidesom iz Argentine je zaostal vsega 8:46 minute. Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič je etapo končal na 42. mestu. Etapa od Rijada do Harada je tako postregla z doslej najboljšim slovenskim izidom na Dakarju 2023 in enim najboljših posamičnih izidov etap v zgodovini slovenskih nastopov na najtežjem reliju na svetu.

Le puščavski lisjak Miran Stanovnik je doslej trikrat zabeležil boljšo uvrstitev v etapi. Leta 2003 je bil v Egiptu v 12. etapi tretji, to mu je uspelo tudi v prvi etapi leta 2009 v Argentini, bil pa je tudi četrti v deseti etapi leta 2011 prav tako v Južni Ameriki. Skupno je zdaj 58-letni Stanovnik, sicer župan občine Log-Dragomer, najvišje končal na 11. mestu leta 2011 v Južni Ameriki.

Višje kot Toni Mulec se je znal v preteklosti na reliju Dakar uvrščati le Miran Stanovnik. Foto: Vid Ponikvar

Mulec je tako izenačil četrto najvišjo uvrstitev slovenskih motoristov na Dakarju, potem ko je današnjo etapo končal vsega 8:46 minute za Lucianom Benavidesom. Na tretjem in četrtem vmesnem času je bil celo tretji, do konca pa izgubil vsega tri mesta.

Drugi je bil danes po 358 km hitrostne preizkušnje in skupno 686 km Avstralec Toby Price z 1:02 minute zaostanka, tretji pa Američan Skyler Howes (+2:57). Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič se je dobro spopadel z deveto etapo in bil 42. z zaostankom 51:21 minute.

V skupnem seštevku se obeta ogorčen boj za zmago, saj ima Howes po skoraj 34 urah na motorju vsega tri sekunde naskoka pred Priceom. Tretji Kevin Benavides iz Argentine je prav tako blizu, zaostaja namreč 5:09 minute.

Mulec, sicer debitant na Dakarju, je pridobil eno mesto in je 26., za Howesom pa zaostaja štiri ure, 18 minut in 33 sekund. Marčič je pridobil tri mesta in je 55. z zaostankom 11 ur, 31 minut in 22 sekund.

Etapa Francozu, skupno še v vodstvu Katarec

Med avtomobilisti je deveto etapo dobil Francoz Sebastien Loeb, ki je bil za 3:07 minute hitrejši od Litovca Vaidotasa Žale, tretji je bil še en Francoz Guerlain Chicherit z zaostankom 4:18 minute.

Naser Al-Atijah ima pred najbližjim zasledovalcem skoraj poldrugo uro prednosti. Foto: Reuters

V skupnem seštevku še naprej zanesljivo vodi lanski zmagovalec Naser Al-Atijah iz Katarja. Pred Brazilcem Lucasom Moraesom ima skoraj eno uro in 22 minut naskoka. Loeb je tretji z zaostankom nekaj več kot ure in 43 minut.

Nesrečo je imel Španec Carlos Sainz, po kateri so ga s helikopterjem že peljali proti Rijadu, nakar si je 60-letni nekdanji zmagovalec te preizkušnje premislil in želel nadaljevati reli, poroča španska tiskovna agencija EFE. Za zdaj ni jasno, ali bo Sainz med čakanjem na spremljevalno vozilo sploh lahko nadaljeval današnjo etapo.

V sredo bo na sporedu etapa od Harada do Šajbe z vsega 114 km hitrostne preizkušnje. Skupno bo dolga 624 km.