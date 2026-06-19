Gajserja in Pancarja čaka 38 stopinj in zahrbten prvi zavoj

Z veliko nagrado Italije sredi Toskane se nadaljuje svetovno prvenstvo v motokrosu. Medtem ko je Tim Gajser minuli prosti konec tedna izkoristil za celjenje poškodb, je vodilni v MXGP Lucas Coenen navdušil na debiju v ameriškem prvenstvu. Jan Pancar je odpeljal dirko italijanskega prvenstva. Gajser pravi, da se počuti bolje, upa, da bo lahko dirkal brez bolečin. Pancar je opozoril na zahrbten prvi zavoj. Dodaten izziv bo vročina, saj se bo temperatura povzpela do 40 stopinj Celzija.

Za Timom Gajserjem (Yamaha) so težki tedni, a je kljub nizu padcev ter poškodbi reber in kolena, izpustil eno samo vožnjo (ko mu v Franciji niso pustili na ponovljen štart z rezervnim motorjem) in je v skupnem seštevku prvenstva MXGP četrti. Je pa njegov zaostanek za vodilnim Lucasom Coenenom (KTM) velikih 110 točk. Tudi drugouvrščeni Jeffrey Herlings (Honda) zaostaja precej, 62 točk, potem ko je na zadnjih dveh velikih nagradah odstopil v dveh vožnjah.

Gajser: Mislim, da bom lahko dirkal brez bolečin

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing "Prost konec tedna mi je prišel prav po treh koncih tedan z dirkami. Sem pa vseeno treniral, nekaj smo tudi testirali. Osredotočil sem se tudi na rehabilitacijo. Počutim se precej bolje. Mislim, da bom lahko dirkal brez bolečin. Zato sem pozitiven," je pred začetkom dirkaškega konca tedna povedal Gajser. "Rad bi samo užival na motorju. Vem, česa sem sposoben. Glavno je, da uživam, ko vozim, saj sem takrat hiter in v ospredju."

MXGP, skupni seštevek pred VN Italije (8/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 404 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 342

3. Romain Febvre (Kawasaki) 310

4. Tim Gajser (Yamaha) 294

5. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

6. Maxime Renaux (Yamaha) 261

7. Ruben Fernandez (Honda) 247

8. Andrea Adamo (KTM) 241

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 83

Pancar: Mislim, da štarta ne bo brez padca

Jan Pancar je spet v dobri fizični formi in verjame, da z dobrim štartom lahko pride v prvo deseterico. Foto: Goran Krošelj/AMZS Za Jana Pancarja (TEM JP253 KTM) je spodbuda za nadaljevanje sezone druga vožnja na prejšnji dirki v Latviji, ko je bil sedmi. "To je bil cilj že od začetka sezone. Prej ni šlo vse po načrtih. Malo je bilo presenečenje, da je bilo na mehki podlagi. A se mora vse sestaviti. Letos je konkurenca še težja. Štarti so zato zelo pomembni. Če nisi že na začetku spredaj, preveč izgubiš." Predvsem je konkurenca zelo številna. "Prvi štirje so razred zase, od petega do 16., 17. mesta pa smo vsi lahko med najboljših deset. Moraš biti res boljši, da boš prehitel vse in prišel med najboljših deset. Proge pa tudi niso take, da bi bilo enostavno prehitevati."

Na progi v Montevarchiju bo to še dodaten izziv, saj je prvi zavoj ozek in oster. "Mislim, da štarta ne bo brez padca. Res je povsem 180-stotpinjski. Res se bo zabilo. Bo zelo pomembno, da dobro potegneš, da si v ospredju. Ker v gneči bo zagotovo prišlo do česa," so boji Pancar, ki progo sicer pozna. Nastopa namreč na dirkah italijanskega prvenstva. Zaradi dodatne infrastrukture, ki jo zahteva dirka prvenstva MXGP, so sam potek kroga sicer nekoliko spremenili. "Tukaj sem bil že vsaj petkrat. Običajno je v zemlji precej kamenja. Kot sem videl, so navozili tudi novo zemljo na vrh. Bomo videli, kako bo. Zelo je tudi vroče. Zelo bo suho, zato bodo pred tekmo polili in bo drselo." Bodo pa razmere enake za vse, dodaja Jan. "Med tekmo adrenalin malo pomaga. Po tekmi pa je težko, ko te oblije vročina. Težko se je regenerirati, shladiti do druge vožnje."

Na zadnji dirki v Montevarchiju slavil Stefan Everts

Legendarni Belgijec Stefan Everts, desetkratni svetovni prvak, je z Yamaho zmagoval tudi v Montevarchiju. Foto: Guliverimage Letošnje prvenstvo je že skoraj na polovici. Velika nagrada Italije, na eni od prog, kakršne so bile nekoč, je deveta od 19. Takoj zatem, brez premora, sledita še VN Portugalske in VN Južne Afrike. Tretjo letošnjo dirko v Italiji (po Sardiniji in Trentinu, kjer je bil Gajser drugi) gosti Montevarchi v Toskani. Tu dirke svetovnega prvenstva ni bilo že 20 let. Bilo pa jih je sedem, najuspešnejša v Montevarchiju pa je prav zdaj Timova Yamaha. Leta 1980 je tu dirko dobil Michele Rinaldi, leta 2003 je Stefan Everts v istem dnevu zmagal z 250 in 450-kubično Yamaho, legendarni Belgijec pa je dobil tudi zadnjo dirko v Montevarchiju leta 2006.

Do prizorišča, ki je nekaj kilometrov iz samega Montevarchija, je iz Ljubljane 515 kilometrov, če ni gneče, torej manj kot šest ur vožnje. To je druga najbližja dirka na letošnjem koledarju in zato idealna priložnost, da se v nedeljo ob progi zbere več sto Slovencev.

Lucas Coenen drugi na debiju v Ameriki

Lucas Coenen Foto: Guliverimage Tim Gajser je minuli konec tedna izkoristil za okrevanje. Jan Pancar je nastopil na četrti letošnji dirki italijanskega prvenstva, ki je bila v Pietramurati. V prvi vožnji je imel nekaj težav, drugo pa je zmagal. Vodilni v MXGP Lucas Coenen pa je odšel v ZDA in prvič nastopil na dirki ameriškega motokros prvenstva. 19-letnik je navdušil z drugim mestom, boljši je bil samo Avstralec Jett Lawrence, ki že nekaj let velja za najboljšega motokrosista na svetu. Belgijec ima letos v načrtu še dve dirki prek luže. Sam pravi, da so namenjene predvsem učenju. Če bo letos osvojil lovoriko v MXGP, se bo najverjetneje za stalno preselil v ZDA, tako kot je to pred nekaj leti storil že Jorge Prado.