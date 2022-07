Pred dirko za 10 točk najhitrejša oba Ferrarija

Voznika Ferrarija sta bila najhitrejša na sobotnem treningu v Spielbergu. Carlos Sainz je odpeljal pet stotink hitreje kot Charles Leclerc. Tretji čas je dosegel Max Verstappen (Red Bull), ki je zaostal manj kot dve detinki. Kar dvanajst voznikov je za Sainzom zaostalo manj kot sekundo, je pa res, da gre za zelo kratek krog (minuta in osem sekund). S četrtim in petim mestom sta navdušila Fernando Alonso in Esteban Ocon (Alpine).

On 16.30 bo na sporedu šprinterska dirka, na kateri se bodo delile točke po sistemu 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Rezultat te kratke dirke pa bo obenem tudi štartni vrstni red za osrednjo nedeljsko dirko za VN Avstrije, ki bo ob 15.00. V skupnem seštevku ima Verstappen 181 točk, 147 jih je zbral Sergio Perez, s 138 pa na tretjem mestu sledi Leclerc.

