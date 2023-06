Po prvem treningu lahko prvakove tekmece močno skrbi

Max Verstappen bo z Red Bullom očitno na dirkališču v Barceloni še korak dlje od tekmecev. Na prvem prostem treningu je bil skoraj osem desetink pred drugim Sergiom Perezom. Razlike med preostalimi pa so bile mnogo manjše: med šestim Fernandom Alonsom in 16. Valtterijem Bottasom je bilo manj kot pol sekunde.

Carlos Sainz Foto: Reuters Dirka v Barceloni bo trenutek resnice za ekipe in inženirje. Kdo je v zadnjih dveh mesecih v tovarni delal najbolje? Na Ferrariju F1-23 so nameščene prve večje posodobitve letos, zato se Charles Leclerc in Carlos Sainz nadejata, da ga bosta lažje vozila. "Upam, da je to korak v drugačno smer, da bomo lahko zdaj lažje razvijali dirkalnik. Do zdaj ga je bilo zelo težko voziti, ves čas sva bila na meji, tako na dirki kot na kvalifikacijah," je pred začetkom dirkaškega konca tedna izpostavil Sainz. Na uvodnih šestih dirkah so bili samo enkrat na stopničkah (Leclerc tretji v Bakuju) in na četrtem mestu konstruktorskega seštevka za Red Bullom zaostajajo že 159 točk.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Rezultati prostih treningov seveda niso najbolj verodostojni, saj se dirka z različnimi pnevmatikami, različno količino goriva v rezervoarju in preizkuša različne nastavitve. Pa vseeno lahko tekmece vodilnega v svetovnem prvenstvu Maxa Verstappna (Red Bull) še malo skrbi. To je steza, kjer se razlike v hitrosti med dirkalniki najbolj pokažejo. In Nizozemec je prvi trening odpeljal s časom 1:14,606, s katerim je bil osem desetink hitrejši od obeh dirkačev ekipe Alpine. Ta je očitno tista, ki je z malo pompa naredila največji korak naprej (Esteban Ocon je bil že v Monaku na stopničkah). Ferrarija sta na osmem in devetem mestu zaostala že celo sekundo. Zelo nemiren je bil posodobljen Mercedesov dirkalnik. Večji del treninga sta bila George Russell in Lewis Hamilton na zadnjih dveh mestih. Šele v zadnjih minutah sta si nadela najmehkejše pnevmatike in sta se zavihtela na 10. oziroma 12. mesto.

VN Španije, 1. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:14,605

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,768

3. Esteban Ocon (Alpine) +0,812

4. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +0,898

5. Pierre Gasly (Alpine) +0,939

6. Fernando Alonso (Alpine) +0,941

7. Kevin Magnussen (Haas) +1,083

8. Charles Leclerc (Ferrari) +1,088

9. Carlos Sainz (Ferrari) +1,120

10. George Russell (Mercedes) +1,147

11. Lando Norris (McLaren) +1,177

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,239

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,372

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,309

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,333

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,372

17. Oscar Piastri (McLaren) +1.747

18. Nico Hülkenberg (Haas) +1,855

19. Logan Sargeant (Williams) +1,900

20. Alex Albon (Williams) +2,024

Prvič po 16 letih na dirkališču Catalunya v Montemelu pri Barceloni dirkajo po stari konfiguraciji proge, torej brez dodatne šikane pred zadnjim zavojem. Zato je čas kroga štiri sekunde hitrejši, kot je bil lanski Leclercov "pole position" (1:18,750).

Drugi prosti trening se začne ob 17. uri. Za štartna mesta se bodo dirkalniki v soboto pomerili ob 16.00, štart dirke pa je v nedeljo ob 15.00.