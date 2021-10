Febvre in Gajser vračata udarec, Herlings odstopil

Po nedeljski VN Trentina najboljši motokrosisti na svetu znova nastopajo v Pietramurati. Sredina dirka ima uradni naziv VN Pietramurate. In že prva vožnja je v kraljevem razredu MXGP premešala karte v prvenstvu! Pred dirko vodilni Jeffrey Herlings (KTM) je v prvem zavoju padel. Motor mu je ugasnil, ni ga mogel zagnati nazaj (skrivljena ročka za plin) in moral je odstopiti. Najbolje je štart uspel Jorgeju Pradu (KTM), a ga je Tim Gajser (Honda) prehitel že v prvem krogu. Aktualni svetovni prvak je vodil večji del dirke, sledil mu je lahko le Romain Febvre (Kawasaki). Dva kroga pred ciljem je Francozu drugi prehitevalni manever uspel in dobil je prvo sredino vožnjo. Za drugouvrščenim Gajserjem je z zaostankom 25 sekund tretje mesto osvojil Tony Cairoli (KTM), ki je po dveh odstopih v nedeljo tokrat le odpeljal, kot se za devetkratnega prvaka spodobi.

Febvre je pred drugo vožnjo (štart ob 16.10) nov vodilni v prvenstvu. Ima točko več od Herlingsa in šest več od Gajserja.

Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Ker se je Timu na obeh nedeljskih dirkah ponesrečil štart, so se v torek v Hondini garaži posvečali predvsem izboljšanju štartov. "Na teh zadnjih dirkah so proge pač take, da je štart zelo pomemben," se je zavedal Gajser. "Tukaj ni veliko prostora za prehitevanje. Ni veliko linij. Kolikor sem videl, proge od nedelje niso veliko spremenili. Podobno bo. Štart bo zelo pomemben in tega se vsi zavedamo," nam je pred začetkom dirkaške srede povedal 25-letnik. V zadnjem hipu so organizatorji sicer naredili nekaj novih kucljev. "Dal bom vse od sebe. Poskušal se bom čim manj obremenjevati. Zdaj je čas, da odpeljem, kot znam, s čim manj napakami, z dobrim štartom, in da uživam."

V razredu MX2 slovenske barve zastopa Jan Pancar. Po nedelji brez točke jih je tokrat nekaj le osvojil. V prvi vožnji je bil 18. Dobil jo je Tom Vialle.

V Pietramurati je tokrat nekaj manj slovenskih navijačev kot pred tremi dnevi, vendarle je delavnik. Nam je pa Tim dejal, da jih je svoj prihod največ napovedalo za nedeljsko VN Garde. V boju za prvaka mu vsaka pomoč pride prav.