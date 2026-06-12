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Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
13.09

Osveženo pred

7 minut

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Pierre Gasly Formula 1

Petek, 12. 6. 2026, 13.09

7 minut

VN Monaka

Pierre Gasly po pritožbi vendarle na stopničkah

Avtor:
Pe. M.

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Pierre Gasly | Pierre Gasly bo v razvrstitvi VN Monaka vendarle končal na stopničkah. | Foto Reuters

Pierre Gasly bo v razvrstitvi VN Monaka vendarle končal na stopničkah.

Foto: Reuters

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je po pritožbi moštva Alpine pregledala nove informacije o kršitvah dirkača Pierra Gaslyja na VN Monaca in Francozu vrnila tretje mesto.

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Gasly je v Monaku ciljno črto prečkal kot tretji, a je zaradi časovnih kazni, ki jih je zaradi prehitre vožnje v boksih prejel med dirko, zdrsnil na sedmo. Njegova ekipa Alpine je napovedala pritožbo in danes sporočila, da so bili uspešni. Tridesetletni Francoz bo v razvrstitvi dirke v Monaku uvrščen na tretje mesto.

"Zahvaljujemo se FIA ​​in vodstvu Formule 1 za odprtost in sodelovanje v procesu ter za sprejetje odločitve," so pri ekipi zapisali na družbenem omrežju.

Po uspešnem pritožbenem postopku je brez stopničk tako ostal voznik ekipe Red Bull Racing Isack Hadjar, ki je zdrsnil na četrto mesto.

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