16-letni Španec Acosta z zmago na četrti dirki znova na stopničkah

V Jerezu je bil drugi Italijan Romano Fenati (Husqvarna) z 0,417 sekunde zaostanka, tretji pa Španec Jeremy Alcoba (Honda, +0,527).

Acosta ima v skupnem seštevku SP 95 točk in prepričljivo vodi, Italijana Niccolo Antonelli (KTM) in Andrea Migno (Honda) imata na drugem in tretjem mestu 44 in 42 točk.

Dvojna italijanska zmaga v moto2 na VN Španije

Če je v razredu moto3 zmagal Španec, se je v razredu moto2 zmage veselil Italijan Fabio Di Giannantonio. Drugi je bil njegov rojak Marco Bezzecchi z 1,722 sekunde zaostanka, tretji je Britanec Sam Lowes Kalex, ki je zaostal 2,229 sekunde.

Vsi trije so vozniki Kalexa, tako kot tudi četrtouvrščeni Avstralec Remy Gardner, ki z 69 točkami vodi v svetovnem prvenstvu. Tri manj jih ima na drugem mestu Španec Raul Fernandez (Kalex), ki je bil tokrat peti.