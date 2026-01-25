Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
25. 1. 2026,
15.01

WRC reli Monte Carlo Oliver Solberg

Reli Monte Carlo

Oliver Solberg zmagovalec relija Monte Carlo

Oliver Solberg, Monte Carlo | Oliver Solberg je zmagovalec prestižnega relija v Monte Carlu. | Foto Guliverimage

Oliver Solberg je zmagovalec prestižnega relija v Monte Carlu.

Foto: Guliverimage

Šved Oliver Solberg (Toyota) je zmagovalec uvodnega relija za svetovno prvenstvo sezone 2026. V Monte Carlu je prevladoval celoten konec tedna in slavil pred moštvenim sotekmovalcem, Valižanom Elfynom Evansom. Tretji je bil branilec naslova, še en voznik Toyote, Francoz Sebastien Ogier.

Jan Tratnik reli Monte Carlo
Avtomoto Včeraj v Monaku neverjetna izkušnja za kolesarja Jana Tratnika #foto

Solberg je, potem ko je vodil že v prvih treh dneh relija, tudi danes zadržal večino naskoka. Na koncu je za svojo drugo zmago v SP in prvo v vlogi tovarniškega voznika premagal Evansa za 51 sekund, Ogier je zaostal že dve minuti.

Ob prvi zmagi v kneževini pa je Solberg popravil tudi starostni rekord, saj je pri 24 letih postal najmlajši zmagovalec te prestižne dirke.

Sezona SP se bo nadaljevala na Švedskem med 12. in 15. februarjem. V koledarju SP 2026 je skupno 14 relijev.

