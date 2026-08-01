Hujša nesreča devetkratnega prvaka, ki je moral v bolnišnico

Sebastien Ogier je na predzadnji sobotni hitrostni preizkušnji relija Finska za točke svetovnega prvenstva doživel hujšo nesrečo. Zanj je dirke konec, s sovoznikom sta iz yarisa izstopa sama, a so ju vseeno poslali na preventivni pregled v bolnišnico. Na prvo mesto se je tako prebil Sami Pajari, saj je pred tem s ceste zletel tudi Elfyn Evans.

Sebastien Ogier in Julien Ingrassia sta po hudi nesreči sama izstopila iz dirkalnika, prireditelji slovite preizkušnje v deželi tisočerih jezer pa so devetkratnega svetovnega prvaka in njegovega dolgoletnega sovoznika - Ogierjev sovoznik v tej sezoni Vincent Landais zavoljo osebnih razlogov ni dopotoval na Finsko - s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Dvainštiridesetletni Ogier, ki ima kljub dvema izpuščenima relijema na Švedskem in Hrvaškem še vedno možnosti za naslov svetovnega prvaka, je do nesreče vozil sijajno. Pred finskim moštvenim kolegom Samijem Pajarijem je imel več kot dvajset sekund prednosti. Letošnji finski reli je povzročil težave številnim dirkačem. Pred Ogierjem je nesrečo najprej doživel Esapekka Lappi, nato pa še Elfyn Evans, sicer vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Evans je s pomočjo gledalcev ob progi nato nadaljeval dirko.

Po drugem dnevu relija na Finskem je v vodstvu Pajari. Drugouvrščeni Oliver Solberg zaostaja 46,4 sekunde, tretjeuvrščeni Evans pa 1:36,3 minute. "Za nami je dober dan. Bili smo hitri, skušal sem nadzorovati tempo in uživati v vožnji. Pred nami sta še dve dolgi hitrostni preizkušnji, lahko se zgodi še marsikaj," je po drugem tekmovalnem dnevu dejal vodilni Pajari.

V nedeljo bosta na sporedu še zadnji dve hitrostni preizkušnji, zadnja bo prinašala dodatne točke.