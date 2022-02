McLaren ima v formuli ena 12 konstruktorskih naslovov in osem med vozniki, a nobenega v zadnjih desetih letih. Z novimi vodilnimi možmi so se v zadnjih treh letih le pomaknili nazaj proti vrhu. Bili so četrti, tretji in četrti v seštevku konstruktorjev. Lani, ko je njihov dirkalnik znova poganjal Mercedesov motor, so prvič po devetih letih osvojili tudi dirko. V Monzi je zmagal veteran Daniel Ricciardo. Avstralec bo v ekipi McLarna dirkal tudi v sezoni 2022. Njegov ekipni kolega pa ostaja 22-letni Britanec Lance Norris, ki velja za prvaka prihodnosti in je ta teden podaljšal pogodbo o sodelovanju do konca leta 2025.

Pred večerno predstavitvijo jim je dobre želje poslal tudi košarkarski zvezdnik Miami Heat Jimmy Butler, ki ga je pred časom Lando Norris zapeljal nekaj krogov v cestnem mclarnu. In Butlerju je skoraj ušlo v hlače (poglejte v spodnjem videu). Letos je na koledarju dirk formule 1 tudi premierna dirka v Miamiju.