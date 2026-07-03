Kljub črnogledim napovedim, da Ferrari v Silverstonu ne bo konkurenčen za najvišja mesta, je Lewis Hamilton dobil edini prosti trening. Bil je dve desetinki hitrejši od zmagovalca petih letošnjih dirk Kimija Antonellija (Mercedes). McLaren in Red Bull sta imela že nekaj več zaostanka. Pred začetkom devetega letošnjega dirkaškega konca tedna so bile sicer najbolj zanimive izjave na temo govoric, da si Max Verstappen želi v McLarnovo ekipo. Odzvala sta se tudi Lando Norris in Oscar Piastri.

Lewis Hamilton je dobil edini prosti trening. Foto: Reuters V Silverstonu je zaradi zelo hitre steze pričakovati premoč Mercedesove ekipe. Podobno kot na Red Bull Ringu prejšnjo nedeljo bi srebrnim utegnila biti bližje Red Bull in McLaren kot pa Ferrari. V rdeči ekipi se bojijo, da bo zaradi manjka konjskih moči pogonskega sklopa njihov zaostanek še nekoliko večji. A vsaj na prostem treningu se črnoglede napovedi iz Ferrarijeve ekipe niso uresničile. S časom 1:29,260 je bil najhitrejši Lewis Hamilton, Charles Leclerc pa je s šestimi desetinkami zaostanka končal na tretjem mestu. Na drugem mestu je bil vodilni v skupnem seštevku sezone Kimi Antonelli (Mercedes), ki je za sedemkratnim prvakom in zmagovalcem rekordnih devetih dirk v Silverstonu zaostal dve desetinki. George Russell (Mercedes), ki cilja na prvo domačo zmago, je bil s sedmimi desetinkami zaostanka četrti.

VN VB, prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:29,260

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,213

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,599

4. George Russell (Mercedes) +0,678

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,887

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,980

7. Lando Norris (McLaren) +1,028

8. Isack Hadjar (Red Bull) +1,078

9. Nico Hülkenberg (Audi) +1,483

10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,590

11. Franco Colapinto (Alpine) +1,706

12. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,775

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2,079

14. Oliver Bearman (Haas) +2,113

15. Carlos Sainz (Williams) +2,424

16. Esteban Ocon (Haas) +2,424

17. Alex Albon (Williams) +2,437

18. Valtteri Bottas (Cadillac) +2,890

19. Sergio Perez (Cadillac) +2,981

20. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,697

21. Pierre Gasly (Alpine) +3,759

22. Lance Stroll (Aston Martin) +3,870

Kimi Antonelli v Silverstonu dirka kot vodilni v letošnjem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Pred začetkom dirkaškega konca tedna je bila sicer tema pogovorov številka 1 morebiten prestop Maxa Verstappna v McLarnovo ekipo. Zak Brown, direktor McLarna, tega ni kategorično zanikal tako kot šef Mercedesove ekipe Toto Wolff, a je dejal, da so zadovoljni tako z Landom Norrisom kot z Oscarjem Piastrijem. Britanec ima z McLarnom večletno pogodbo, Avstralec pa še za naslednjo sezono. Nizozemca pogodba na Red Bull sicer veže še do konca leta 2028. A če ne bo zmag in lovorik …

Norris: Veliko dirkačev si želi priti v McLaren

Lando Norris na petkovem treningu v Silverstonu, kjer je lani dosegel svojo prvo domačo zmago. Foto: Guliverimage "Veliko dirkačev si želi priti v McLaren. Ne vem, zakaj izpostavljate samo Maxa. Sam vem za kar nekaj dirkačev, ki bi radi prišli k nam," je z nasmehom na temo Verstappna v McLarnu novinarjem v Silverstonu odgovarjal aktualni svetovni prvak Norris. "Dobra stvar je, če si štirikratni svetovni prvak želi priti v našo ekipo. Ne vem sicer, koliko je tu resnice." Norris je dodal, da se ne bi ustrašil izziva biti ekipni tekmec zmagovalca 71 dirk. Sam je zmagal na 11 dirkah. "Sam bom v McLarnu še kar nekaj let in bom zadovoljen s katerimkoli ekipnim kolegom. Mislim, da lahko premagam kateregakoli dirkača."

Max Verstappen pričakovano govoric ni komentiral. Foto: Guliverimage Medtem se Piastri, zmagovalec devetih dirk, ki je bil lani dve tretjini sezone vodilni v prvenstvu, ne boji za svojo službo v McLarnu. "Imam pogodbo in številna zagotovila, da so v ekipi zadovoljni z mano. Tudi sam sem zadovoljen z ekipo."

Seveda so o teh govoricah vprašali tudi Verstappna, a je bil njegov odgovor precej kratek: "V to se ne bom vpletal. Osredotočen sem samo na svoje delo v ekipi, v kateri sem zdaj. Smo v vzponu in to je lepo videti."

Dirkaški konec tedna se v Silverstonu nadaljuje v petek ob 17.30, ko so na sporedu kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko (13.00).